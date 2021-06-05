Золотистый ретривер хочет залезть под небольшой диван. Для гигантского пса места там явно мало.

Важно Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев

На своем пути пес не замечает никого и ничего. Ему не мешает даже немецкая овчарка, которая лежит возле дивана. Ретривер просто засунул ее под диван своим мощным телом.

От скуки ретривер начал надоедать овчарке
От скуки ретривер начал надоедать овчарке / Скриншот

Овчарка даже стала скулить от неожиданности. Впрочем, собачки быстро помирились.

Смешное видео насобирало более 170 тысяч просмотров и почти 3 тысячи лайков в ютубе. 

Они такие очаровательные вместе, – восхищаются пользователи сервиса.

Посмотрите видео про ретривера, который скучает

 