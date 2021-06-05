Золотистый ретривер хочет залезть под небольшой диван. Для гигантского пса места там явно мало.

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На своем пути пес не замечает никого и ничего. Ему не мешает даже немецкая овчарка, которая лежит возле дивана. Ретривер просто засунул ее под диван своим мощным телом.



От скуки ретривер начал надоедать овчарке / Скриншот

Овчарка даже стала скулить от неожиданности. Впрочем, собачки быстро помирились.

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