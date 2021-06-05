Золотистий ретривер хоче залізти під невеличкий диван. Для гігантського пса місця там явно замало.
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На своєму шляху песик не помічає нікого й нічого. Йому не стає на заваді навіть німецька вівчарка, яка лежить біля дивану. Ретривер просто запхав її під диван своїм могутнім тілом.
Від нудьги ретривер почав набридати вівчарці / Скриншот
Вівчарка навіть стала скавчати від несподіванки. Втім, песики швидко помирилися.
Кумедне відео назбирало понад 170 тисяч переглядів та майже 3 тисячі лайків у ютубі.
Вони такі чарівні разом, – захоплюються користувачі сервісу.
Подивіться відео про ретривера, який нудьгує