Золотистий ретривер хоче залізти під невеличкий диван. Для гігантського пса місця там явно замало.

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На своєму шляху песик не помічає нікого й нічого. Йому не стає на заваді навіть німецька вівчарка, яка лежить біля дивану. Ретривер просто запхав її під диван своїм могутнім тілом.



Від нудьги ретривер почав набридати вівчарці / Скриншот

Вівчарка навіть стала скавчати від несподіванки. Втім, песики швидко помирилися.

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Вони такі чарівні разом, – захоплюються користувачі сервісу.

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