Золотистий ретривер хоче залізти під невеличкий диван. Для гігантського пса місця там явно замало.

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На своєму шляху песик не помічає нікого й нічого. Йому не стає на заваді навіть німецька вівчарка, яка лежить біля дивану. Ретривер просто запхав її під диван своїм могутнім тілом.

Від нудьги ретривер почав набридати вівчарці
Від нудьги ретривер почав набридати вівчарці / Скриншот

Вівчарка навіть стала скавчати від несподіванки. Втім, песики швидко помирилися.

Кумедне відео назбирало понад 170 тисяч переглядів та майже 3 тисячі лайків у ютубі. 

Вони такі чарівні разом, – захоплюються користувачі сервісу.

Подивіться відео про ретривера, який нудьгує

 