Назвали наиболее и наименее агрессивные породы собак

24 мая 2021 , 16:09
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Источник:

Daily mail

Исследователи из Университета Хельсинки провели масштабное исследование на более чем 9 тысячах собак. Так удалось обнаружить агрессивные породы собак и понять мотивы их недоброжелательного поведения.

В то же время исследование показало и то, какие породы являются самыми спокойными. С полными итогами исследования можно ознакомиться на Scientific Reports.

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Факторы агрессии у собак

Финские ученые провели исследование на более чем 9 тысячах собак 24 различных пород. Они отмечают – порода является одним из главных факторов агрессии у собак. На склонность собаки к агрессивному поведению по отношению к людям влияет также ряд других факторов.

  • Чаще всего причиной агрессии был страх.

Исследование показало, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и большого размера. Однако из-за их габаритов они часто не воспринимаются как угрожающие, и поэтому такое поведение остается без внимания.


Собаки чаще всего проявляют агрессию от страха / Фото с Unsplash

  • Кобели более агрессивны, чем суки.

К тому же стерилизация или кастрация не оказывает никакого влияния на это качество.

  • Опыт владельца.

Первые животные начинающих собаководов с большей вероятностью будут вести себя агрессивно. А собаки, которые проводят время в компании других собак, ведут себя менее агрессивно по отношению к людям.

  • Возраст собаки.

Важнейшим фактором после породы оказался именно он. Старые животные гораздо чаще бывают агрессивны. Ученые заявили, что это может быть связано с болью, которую собака постоянно испытывает при болезни.

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Агрессивные породы собак: новое исследование

На втором месте по важности после возраста оказалась порода собаки. Как заявили ученые, люди, которые рассматривают возможность завести собаку, должны ознакомиться с предысторией и потребностями породы, которую выбрали.

Что касается заводчиков, они должны обращать внимание на характер животных для разведения, поскольку боязнь и агрессивное поведение передаются по наследству,
 – заключают исследователи.

Как и ожидалось, популярные породы лабрадор и золотистый ретривер оказались в конце списка – они наименее агрессивные. Среди наиболее миролюбивых оказался, вопреки стереотипам, стаффордширский бультерьер.

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Породы собак по агрессивности

По результатам исследований, наиболее агрессивными породами ученые называют длинношерстных колли, пуделей и цвергшнауцеров. В топ-5 самых агрессивных пород вошли немецкая овчарка и испанская водяная собака.


Пудели оказались в списке самых агрессивных собак / Фото с Unsplash

  1. Длинношерстный колли.
  2. Миниатюрный пудель.
  3. Цвергшнауцер.
  4. Немецкая овчарка.
  5. Испанская водяная собака.
  6. Лаготто.
  7. Китайская хохлатая.
  8. Средний немецкий шпиц (миттельшпиц).
  9. Котон-де-тулеар.
  10. Ирландский пшеничный терьер.
  11. Другая порода.
  12. Валлийский корги.
  13. Керн-терьер.
  14. Бордер-колли.
  15. Финский лапфунд.
  16. Чихуахуа.
  17. Бордер-колли.
  18. Джек-рассел-терьер.
  19. Стаффордширский бультерьер.
  20. Шетландская овчарка (шелти).
  21. Лаппонийський гердер.
  22. Золотистый ретривер.
  23. Лабрадор.

Ученые, однако, отметили, что их список не полный: например, они не рассматривали такие породы, как ротвейлер, доберман или английский бульдог.

Автор: Вероніка Климська