Назвали наиболее и наименее агрессивные породы собак

Исследователи из Университета Хельсинки провели масштабное исследование на более чем 9 тысячах собак. Так удалось обнаружить агрессивные породы собак и понять мотивы их недоброжелательного поведения.

В то же время исследование показало и то, какие породы являются самыми спокойными. С полными итогами исследования можно ознакомиться на Scientific Reports.

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Факторы агрессии у собак

Финские ученые провели исследование на более чем 9 тысячах собак 24 различных пород. Они отмечают – порода является одним из главных факторов агрессии у собак. На склонность собаки к агрессивному поведению по отношению к людям влияет также ряд других факторов.

Чаще всего причиной агрессии был страх.

Исследование показало, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и большого размера. Однако из-за их габаритов они часто не воспринимаются как угрожающие, и поэтому такое поведение остается без внимания.



Собаки чаще всего проявляют агрессию от страха / Фото с Unsplash

Кобели более агрессивны, чем суки.

К тому же стерилизация или кастрация не оказывает никакого влияния на это качество.

Опыт владельца.

Первые животные начинающих собаководов с большей вероятностью будут вести себя агрессивно. А собаки, которые проводят время в компании других собак, ведут себя менее агрессивно по отношению к людям.

Возраст собаки.

Важнейшим фактором после породы оказался именно он. Старые животные гораздо чаще бывают агрессивны. Ученые заявили, что это может быть связано с болью, которую собака постоянно испытывает при болезни.

Агрессивные породы собак: новое исследование

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На втором месте по важности после возраста оказалась порода собаки. Как заявили ученые, люди, которые рассматривают возможность завести собаку, должны ознакомиться с предысторией и потребностями породы, которую выбрали.

Что касается заводчиков, они должны обращать внимание на характер животных для разведения, поскольку боязнь и агрессивное поведение передаются по наследству,

– заключают исследователи.

Как и ожидалось, популярные породы лабрадор и золотистый ретривер оказались в конце списка – они наименее агрессивные. Среди наиболее миролюбивых оказался, вопреки стереотипам, стаффордширский бультерьер.

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Породы собак по агрессивности

По результатам исследований, наиболее агрессивными породами ученые называют длинношерстных колли, пуделей и цвергшнауцеров. В топ-5 самых агрессивных пород вошли немецкая овчарка и испанская водяная собака.



Пудели оказались в списке самых агрессивных собак / Фото с Unsplash

Ученые, однако, отметили, что их список не полный: например, они не рассматривали такие породы, как ротвейлер, доберман или английский бульдог.