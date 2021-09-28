Пожежник врятував кошеня, зробивши масаж серця: відео дня

У Туреччині пожежник врятував життя кошеняті, зробивши непрямий масаж серця. Малюк знепритомнів, застрягши у надто вузькій щілині.

Випадок трапився у районі Дерінс на північному заході турецької провінції Коджаелі. Героїчний вчинок пожежника очевидці зняли на відео.

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Життя кошеняті врятував масаж серця

Випадок ледь не став трагічним через допитливість кошеняти. Малюк заліз у вузьку щілину між двома будинками. Від тиску він втратив свідомість і ніяк не міг вибратися. На щастя, його побачили мешканці дому і викликали рятувальників.

Вони дістали малюка, і один із пожежників став робити йому непрямий масаж серця. Його зусилля були успішними: малюк оклигав і відкрив очі, глибоко вдихнувши. Згодом рятівник дав йому попити водички і трохи вмив малюка.

Як кошеняті робили непрямий масаж серця: дивіться відео DHА

Смугастий щасливець пішов на руки пожежнику і залюбки у нього сидів.

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Чотирилапі часто опиняються у ситуаціях, в яких лише доброта людини стає їхнім рятувальним кругом.

Так, наприклад, у Києві на завантаженій трасі між автівками опинилося кошеня. Воно могло загинути будь-якої миті, якби не добре серце скутериста, який його підібрав.

У Полтаві поліція спинила авто за порушення і почула з машини жалібне нявчання. Виявилося, що між радіатором і його решіткою забилося кошеня. Бампер вдалося швидко розібрати, а малюка – врятувати.

Маленька киця повністю застрягла головою у дірявій висохлій колоді. Звільнитися самостійно кошеня не могло. На щастя, її помітили очевидці і розрубали деревину.