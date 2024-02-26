Втекла з "дому" і насолоджується свободою: у Чорнобилі показали гризуна, який витримує до -35
Джерело:Чорнобильський заповідник
У Чорнобильському заповіднику потрапила в об'єктив фотокамери нутрія. Ймовірно, вона втекла з якогось господарства, і тепер насолоджується вільним життям.
Що відомо про нутрію?
Нутрії зовні схожих на великих щурів, їх ще називають болотяними бобрами. Для Європи цей гризун є чужорідним видом, адже родом він аж з Південної Америки. В Україні трапляється переважно в місцях штучного утримання й розведення.
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Ці тварини швидко пристосовуються до дикої природи, не боячись снігів та морозів, адже на своїй прабатьківщини нутрії, кажуть, витримують до -35.
Довжина її тіла досягає 60 сантиметрів, хвоста – до 45 сантиметрів, важить нутрія 5 – 10 кілограмів, рідко 15 кілограмів. Самці зазвичай більші за самок.
Нутрія в Чорнобилі потрапила на фото / Фото Віктора Кучинського
Нутрія веде напівкочовий спосіб життя, залишаючись в основному на території, де є достатньо їжі та природних укриттів. Вона відпочиває та виховує своє потомство у відкритих гніздах, які є на купинах та в густих заростях із зігнутих стебел очерету та рогозу. Крім того, на крутих берегах нутрія риє нори, які можуть бути простими тунелями або складними системами ходів.
Схованки нутрії часто розташовані по стежках, які тваринки створюють поблизу свого притулку. Ці тварини формують групи розміром від 2 до 13 особин, що складаються з дорослих самиць, їхнього потомства та самця. Молоді самці частіше живуть окремо.
До речі, ці гризуни мають дуже гарний слух. Нутрія чудово плаває та пірнає. Під водою може знаходитися до 10 хвилин. У спекотні дні вона менш рухлива і зазвичай переховується в тіні.
Інші тварини в Чорнобилі:
- У Чорнобильській зоні відчуження помітили цілий табун шляхетних красунь. Мовиться про самиць оленя європейського (благородного). Камера фотографа зафіксувала самиць, які стояли на засніженому полі.
- Днями у цій Зоні також помітили маму-лосиху та її лосеня. На опублікованому кадрі – невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня, а з іншого – про цих звірів не варто казати у зменшувальних тонах, адже це величні істоти.
- У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі. Вона небезпечна і при зустрічі не варто нею милуватися, а остерігатися. Мовиться про дикого кабана.
- Ще Заповідник показав на фото тварину, яка майже весь свій час проводить на деревах. Вона має характерні рисі китиці не вухах, але це не вона (хоча її також помічали на цій території). Мовиться про вивірку.