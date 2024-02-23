Відкрив завісу бекстейджу запису інтерв'ю прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він у мережі опублікував кілька коротких, але дуже милих відео, передає Pets 24.

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"Пухнасті гості" на інтерв'ю

Сергій Никифиров показав кілька кадрів бекстейджу. На кадрах видно, як хід розмови Володимира Зеленського та американського журналіста Брета Баєра вирішили перевірити прифронтові котики.

Так, один пухнастий прифронтовий кіт перевірив, чи надійно закріплений провід до мікрофона президента України. Коли він "впевнився", що все надійно під'єднано, то швиденько "зник з кадра".

Котик перевірив, чи надійно під'єднані дроти: дивіться відео

Інший котик спостерігав за розмовою, сидячи на дровах. За кілька секунд і інший "пухнастий гість" зник з кадру.

Другий котик спостерігав за інтерв'ю: дивіться відео

Що заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю