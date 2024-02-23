Приоткрыл занавес бэкстейджа записи интервью пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он в сети опубликовал несколько коротких, но очень милых видео, передает Pets 24.

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"Пушистые гости" на интервью

Сергей Никифиров показал несколько кадров бэкстейджа. На кадрах видно, как ход разговора Владимира Зеленского и американского журналиста Брета Байера решили проверить прифронтовые котики.

Так, один пушистый прифронтовой кот проверил, надежно ли закреплен провод к микрофону президента Украины. Когда он "убедился", что все надежно подключено, то быстренько "исчез из кадра".

Котик проверил, надежно ли подключены провода: смотрите видео

Другой котик наблюдал за разговором, сидя на дровах. Через несколько секунд и другой "пушистый гость" исчез из кадра.

Второй котик наблюдал за интервью: смотрите видео

Что заявил Владимир Зеленский в интервью