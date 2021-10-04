День захисту тварин запровадив німецький письменник і зоозахисник Генріх Ціммерманн у 1925 році. Спершу свято відзначали у Німеччині, Австрії, Швейцарії та Чехословаччині. А з 1931 року День захисту тварин став всесвітнім.

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Для чого відзначати День захисту тварин

Люди повинні дізнаватися більше про тих, з ким живуть на одній планеті.

Роль тварин у житті людини є неоціненною, тому їх потрібно берегти та захищати.

Для захисту тварин постійно з'являються нові програми. Метою свята є розповісти людям про захист та збереження тваринного світу.

Скільки тварин знищили люди

Як повідомляє Всесвітній фонд дикої природи (WWF), за останні 50 років популяція тварин у лісах на Землі скоротилася більш ніж удвічі. Тварини втрачають середовища для існування через людську діяльність: вирубку лісів, розорювання земель, будівництво тощо.

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За останніх 500 років повністю зникло 844 види тварин і рослин.

Перелік вимерлих тварин, а також тварин, які перебувають під загрозою винищення, публікують у регіональних, національних та міжнародних Червоних книгах.

Всесвітній день захисту тварин також потрібен для того, щоб нагадати людям про різноманіття тваринного світу. Природа дивує людей своїми дивовижними витворами.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Найбільша та найменша тварини

Найбільшим ссавцем вважають синього кита, який досягає ваги до 175 тонн та довжини 33 метри.



Синій кит є найбільшою твариною на землі / Фото Unsplash

А найменшим ссавцем вчені назвали етруського сункуса. Ці тваринки важать до 2 грамів і мають довжину тіла до 4 сантиметрів.



Сункус етруський / Фото Trebol-a / Wikimedia Commons

Перша приручена тварина

Першою одомашненою твариною, яка стала компаньйоном людини, був вовк. Сталося це близько 10 – 15 тисяч років тому. Згодом люди одомашнили волів, овець, коней та інших тварин.



Першою прирученою твариною став вовк / Фото Unsplash

Однак зробити дику тварину домашньою не так просто. Зараз одомашнено усього близько 25 видів тварин. Для того, щоб тварина стала домашньою, недостатньо упіймати її та приручити. Потрібно, щоб вона почала давати потомство у неволі.

У різні історичні періоди люди пробували приручити різних несподіваних тварин: антилоп, журавлів, страусів, пітонів, слонів та навіть крокодилів. Однак усі ці звірі й птахи так і залишилися дикими.

Ще 15 цікавих фактів про тварин з усього світу

Кожен дельфін при народженні отримує власне ім'я, що складається із набору характерних звуків. Найвправніші стрибуни – кенгуру. Вони стрибають на висоту до 2 метрів і долають відстань 10 – 15 метрів у стрибку.



Довжина стрибка кенгуру сягає 15 метрів / Фото Unsplash

Морська креветка має унікальну ікру. У висушеному вигляді вона може зберігатися кілька років, а потім вилупитися через кілька хвилин, потрапивши у воду. Кішки навчилися нявкати, щоб "спілкуватися" з людьми. У природі дорослі кішки не нявчать, цей звук видають тільки кошенята, щоб покликати маму. Кішки навчилися навчати у процесі еволюції під час життя з людиною. У комарів є зуби, які можна розгледіти під мікроскопом. Найпоширенішими ссавцями на землі є миші. Жирафи не мають голосових зв'язок. Вомбат – єдина тварина, екскременти якої мають кубічну форму

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Домашні кози можуть мати "акцент" у залежності від країни, де вони живуть. Білки закопують жолуді та забувають про це. В результаті у світі щороку виростають тисячі нових дерев. Корови можуть заводити друзів серед інших тварин у стаді. Вони навіть відчувають стрес під час розлуки. Найбільші яйця у світі мають страуси, а найменші – ківі. Фламінго можуть жити до 80 років.



Фламінго є довгожителями серед птахів / Фото Unsplash