Австралійська сумчаста тваринка вомбат також має чим здивувати. Виявляється, фекалії цієї тварини мають кубічну форму.

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Науковці зуміли розгадати таємницю дивної форми фекалій тваринки. Тривалий час така форма екскрементів була для них загадкою.

Я ніколи не бачила нічого настільки ж дивного в біології. Це була загадка, – розповідає науковиця Патриція Янг.

Зрештою дослідники з'ясували, що такій формі фекалій сприяє різна еластичність кишок.

Вчені робили розтин вомбатів, які потрапили під колеса автомобілів у Тасманії. Кишківник вомбатів порівняли із кишківником свині. У кишкових трактах розміщували довгу повітряну кульку, щоб побачити, як розтягуються різні ділянки кишок.



Екскременти вомбатів є унікальними / Фото Ecoportal

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Кишківник вомбатів має кілька нееластичних ділянок, що чергуються з м'якими. Тугі частини сприяють утворенню рівних блоків, а м'які формують куточки. Екскременти мають ширину 2 сантиметри.

Жодна тварина у світі більше не має таких фекалій.

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Національний музей екскрементів у Британії (так, є така установа) розмістив на своїй сторінці у твітері фото фекалій вомбата. Можна переконатися, що вони справді мають досконалу кубічну форму.