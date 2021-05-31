Австралийское сумчатое животное вомбат также имеет чем удивить. Оказывается, фекалии этого животного имеют кубическую форму.

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Ученые сумели разгадать тайну странной формы фекалий животного. Долгое время такая форма экскрементов была для них загадкой.

Я никогда не видела ничего столь же странного в биологии. Это была загадка, – рассказывает ученый Патриция Янг.

В конце концов исследователи выяснили, что такой форме фекалий способствует разная эластичность участков кишечника.

Ученые делали вскрытие вомбатов, которые попали под колеса автомобилей в Тасмании. Кишечник вомбатов сравнили с кишечником свиньи. В кишечных трактах размещали длинный воздушный шарик, чтобы увидеть, как растягиваются различные участки кишечника.



Экскременты вомбатов уникальны / Фото Ecoportal

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Кишечник вомбатов имеет несколько неэластичных участков, чередующихся с мягкими. Тугие части способствуют образованию равных блоков, а мягкие формируют уголки. Экскременты имеют ширину 2 сантиметра.

Ни одно животное в мире больше не имеет таких фекалий.

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