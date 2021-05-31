Типы косоглазия у котов

Страбизм, или косоглазие, у кошек выражается неправильным расположением глазного яблока в орбите одного или двух глаз. Тогда зрительные оси не пересекаются в одной точке, и животное видит раздвоенную картинку.

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Если зрачок или один из них сходятся возле носа, такое косоглазие называют эзотропия. Это самый распространенный тип косоглазия у кошек. Если же зрачки расходятся в противоположные стороны – это экзотропия.



Кот с эзотропией / Фото с pixabay.com



Котенок с экзотропией / Фото с w-dog

Косоглазие у котят

Косоглазие нередко можно наблюдать у маленьких котят – глаза малышей в возрасте до одного месяца отличаются несколько странным, "стеклянным" взглядом. Глазные яблоки могут внезапно перемещаться из одной стороны в другую, изрядно пугая хозяина.

Однако это не повод для паники: глазные мышцы котят еще недостаточно окрепли, поэтому и возникает такая расфокусировка. До пятимесячного возраста косоглазие котят обычно проходит.

Но если со временем этого не происходит, стоит посетить ветеринарного офтальмолога для установления причины.

Самая распространенная из них – генетическая, и в таком случае вмешательства не требуется. Однако, если она возникла в более позднем возрасте, то может быть вызвана различными заболеваниями:

вирусные инфекции;

последствия травмы;

болезни нервной системы;

опухоли, в том числе и злокачественные;

нарушения работы вестибулярного аппарата.

В перечисленных случаях причины намного опаснее, чем следствие – косоглазие. Поэтому, если вы заметили, что кот "стал косить", хотя раньше такого не было – следует немедленно отвезти его к ветеринару.

Порода косоглазых кошек

Косоглазие относится к породоспецифичным заболеваниям и встречается у сиамской и тайской пород. Также она характерна для пород сноу-шу, балинезийской или яванской кошки, которые возникли от перечисленных выше.

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Возникновение страбизма у этих пород связывают с геном акромеланизма – тем самым, что дарит кошке окрас шерсти колор-пойнт – темные конечности при светлом туловище и небесно-голубые глаза.



Сиамский косоглазый кот / Фото с aroundpet

Этот ген определенным образом связан с неправильным развитием зрительного нерва, что приводит к тому, что животное видит раздвоенное изображение: предметы кажутся плоскими, а попытки собрать воедино сдвоенную картинку вызывает устойчивый страбизм.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Нужно ли корректировать генетическое косоглазие

Если варианты с инфицированием или травмой, опухолью или нарушением вестибулярного аппарата ветеринар откинул, скорее всего он посоветует ничего не делать с косоглазием. Это означает, что страбизм является наследственным.