День защиты животных ввел в обиход немецкий писатель и зоозащитник Генрих Циммерманн в 1925 году. Сначала праздник отмечали в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехословакии. А с 1931 года День защиты животных стал всемирным.

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Для чего отмечать День защиты животных

  • Люди должны узнавать больше о тех, с кем живут на одной планете.
  • Роль животных в жизни человека неоценима, поэтому их нужно беречь и защищать.
  • Для защиты животных постоянно появляются новые программы. Целью праздника является рассказать людям о защите и сохранении животного мира.

Сколько животных уничтожили люди

Как сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF), за последние 50 лет популяция животных в лесах на Земле сократилась более чем вдвое. Животные утрачивают среду для существования из-за человеческой деятельности: вырубки лесов, вспахивания земель, строительства и тому подобного.

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За последние 500 лет полностью исчезло 844 вида животных и растений.

Перечень вымерших животных, а также животных, находящихся под угрозой уничтожения, публикуют в региональных, национальных и международных Красных книгах.

Всемирный день защиты животных также необходим для того, чтобы напомнить людям о многообразии животного мира. Природа удивляет людей своими необычными творениями.

Самое большое и самое маленькое животные

Наибольшим млекопитающим считают синего кита, который достигает веса до 175 тонн и длины 33 метра.

Всемирный день животных
Синий кит является самым большим животным на земле / Фото Unsplash

А самым маленьким млекопитающим ученые назвали этрусскую многозубку. Эти животные весят до 2 граммов и имеют длину тела до 4 сантиметров.

Всемирный день животных
Многозубка этрусская / Фото Trebol-a / Wikimedia Commons

Первое прирученное животное

Первым одомашненным животным, которое стало компаньоном человека, был волк. Произошло это около 10 – 15 тысяч лет назад. Впоследствии люди одомашнили волов, овец, лошадей и других животных.

Всемирный день животных
Первым прирученным животным стал волк / Фото Unsplash

Однако сделать дикое животное домашним не так просто. Сейчас одомашнены всего около 25 видов. Для того чтобы животное стало домашним, недостаточно поймать его и приручить. Нужно, чтобы оно начало давать потомство в неволе.

В разные исторические периоды люди пробовали приручить различных неожиданных животных: антилоп, журавлей, страусов, питонов, слонов и даже крокодилов. Однако все эти звери и птицы так и остались дикими.

Еще 15 интересных фактов о животных со всего мира

  1. Каждый дельфин при рождении получает собственное имя, состоящее из набора характерных звуков.
  2. Самые умелые прыгуны – кенгуру. Они прыгают на высоту до 2 метров и преодолевают расстояние 10 – 15 метров в прыжке.

Всемирный день животных
Длина прыжка кенгуру достигает 15 метров / Фото Unsplash

  1. Морская креветка имеет уникальную икру. В высушенном виде она может храниться несколько лет, а потом вылупиться через несколько минут, попав в воду.
  2. Кошки научились мяукать, чтобы "общаться" с людьми. В природе взрослые кошки не мяукают, этот звук издают только котята, чтобы позвать маму. Кошки научились учить в процессе эволюции во время жизни с человеком.
  3. У комаров есть зубы, которые можно разглядеть под микроскопом.
  4. Наиболее распространенными млекопитающими на земле являются мыши.
  5. У жирафов нет голосовых связок.
  6. Вомбат – единственное животное, экскременты которого имеют кубическую форму

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  1. Домашние козы могут иметь "акцент" в зависимости от страны, где они живут.
  2. Белки закапывают желуди и забывают об этом. В результате в мире ежегодно вырастают тысячи новых деревьев.
  3. Коровы могут заводить друзей среди других животных в стаде. Они даже испытывают стресс во время разлуки.
  4. Самые большие яйца в мире имеют страусы, а наименьшие – киви.
  5. Фламинго могут жить до 80 лет.

Всемирный день животных
Фламинго являются долгожителями среди птиц / Фото Unsplash

  1. Из всех кошачьих только домашние кошки могут держать хвост при ходьбе вертикально. Все остальные опускают его вниз.
  2. Морские выдры спят, держась за лапки, чтобы их не унесло друг от друга течением.