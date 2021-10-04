День защиты животных ввел в обиход немецкий писатель и зоозащитник Генрих Циммерманн в 1925 году. Сначала праздник отмечали в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехословакии. А с 1931 года День защиты животных стал всемирным.
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Для чего отмечать День защиты животных
- Люди должны узнавать больше о тех, с кем живут на одной планете.
- Роль животных в жизни человека неоценима, поэтому их нужно беречь и защищать.
- Для защиты животных постоянно появляются новые программы. Целью праздника является рассказать людям о защите и сохранении животного мира.
Сколько животных уничтожили люди
Как сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF), за последние 50 лет популяция животных в лесах на Земле сократилась более чем вдвое. Животные утрачивают среду для существования из-за человеческой деятельности: вырубки лесов, вспахивания земель, строительства и тому подобного.
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За последние 500 лет полностью исчезло 844 вида животных и растений.
Перечень вымерших животных, а также животных, находящихся под угрозой уничтожения, публикуют в региональных, национальных и международных Красных книгах.
Всемирный день защиты животных также необходим для того, чтобы напомнить людям о многообразии животного мира. Природа удивляет людей своими необычными творениями.
Самое большое и самое маленькое животные
Наибольшим млекопитающим считают синего кита, который достигает веса до 175 тонн и длины 33 метра.
Синий кит является самым большим животным на земле / Фото Unsplash
А самым маленьким млекопитающим ученые назвали этрусскую многозубку. Эти животные весят до 2 граммов и имеют длину тела до 4 сантиметров.
Многозубка этрусская / Фото Trebol-a / Wikimedia Commons
Первое прирученное животное
Первым одомашненным животным, которое стало компаньоном человека, был волк. Произошло это около 10 – 15 тысяч лет назад. Впоследствии люди одомашнили волов, овец, лошадей и других животных.
Первым прирученным животным стал волк / Фото Unsplash
Однако сделать дикое животное домашним не так просто. Сейчас одомашнены всего около 25 видов. Для того чтобы животное стало домашним, недостаточно поймать его и приручить. Нужно, чтобы оно начало давать потомство в неволе.
В разные исторические периоды люди пробовали приручить различных неожиданных животных: антилоп, журавлей, страусов, питонов, слонов и даже крокодилов. Однако все эти звери и птицы так и остались дикими.
Еще 15 интересных фактов о животных со всего мира
- Каждый дельфин при рождении получает собственное имя, состоящее из набора характерных звуков.
- Самые умелые прыгуны – кенгуру. Они прыгают на высоту до 2 метров и преодолевают расстояние 10 – 15 метров в прыжке.
Длина прыжка кенгуру достигает 15 метров / Фото Unsplash
- Морская креветка имеет уникальную икру. В высушенном виде она может храниться несколько лет, а потом вылупиться через несколько минут, попав в воду.
- Кошки научились мяукать, чтобы "общаться" с людьми. В природе взрослые кошки не мяукают, этот звук издают только котята, чтобы позвать маму. Кошки научились учить в процессе эволюции во время жизни с человеком.
- У комаров есть зубы, которые можно разглядеть под микроскопом.
- Наиболее распространенными млекопитающими на земле являются мыши.
- У жирафов нет голосовых связок.
- Вомбат – единственное животное, экскременты которого имеют кубическую форму
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- Домашние козы могут иметь "акцент" в зависимости от страны, где они живут.
- Белки закапывают желуди и забывают об этом. В результате в мире ежегодно вырастают тысячи новых деревьев.
- Коровы могут заводить друзей среди других животных в стаде. Они даже испытывают стресс во время разлуки.
- Самые большие яйца в мире имеют страусы, а наименьшие – киви.
- Фламинго могут жить до 80 лет.
Фламинго являются долгожителями среди птиц / Фото Unsplash
- Из всех кошачьих только домашние кошки могут держать хвост при ходьбе вертикально. Все остальные опускают его вниз.
- Морские выдры спят, держась за лапки, чтобы их не унесло друг от друга течением.