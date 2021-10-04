День защиты животных ввел в обиход немецкий писатель и зоозащитник Генрих Циммерманн в 1925 году. Сначала праздник отмечали в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехословакии. А с 1931 года День защиты животных стал всемирным.

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Для чего отмечать День защиты животных

Люди должны узнавать больше о тех, с кем живут на одной планете.

Роль животных в жизни человека неоценима, поэтому их нужно беречь и защищать.

Для защиты животных постоянно появляются новые программы. Целью праздника является рассказать людям о защите и сохранении животного мира.

Сколько животных уничтожили люди

Как сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF), за последние 50 лет популяция животных в лесах на Земле сократилась более чем вдвое. Животные утрачивают среду для существования из-за человеческой деятельности: вырубки лесов, вспахивания земель, строительства и тому подобного.

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За последние 500 лет полностью исчезло 844 вида животных и растений.

Перечень вымерших животных, а также животных, находящихся под угрозой уничтожения, публикуют в региональных, национальных и международных Красных книгах .

Всемирный день защиты животных также необходим для того, чтобы напомнить людям о многообразии животного мира. Природа удивляет людей своими необычными творениями.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Самое большое и самое маленькое животные

Наибольшим млекопитающим считают синего кита, который достигает веса до 175 тонн и длины 33 метра.



Синий кит является самым большим животным на земле / Фото Unsplash

А самым маленьким млекопитающим ученые назвали этрусскую многозубку. Эти животные весят до 2 граммов и имеют длину тела до 4 сантиметров.



Многозубка этрусская / Фото Trebol-a / Wikimedia Commons

Первое прирученное животное

Первым одомашненным животным, которое стало компаньоном человека, был волк. Произошло это около 10 – 15 тысяч лет назад. Впоследствии люди одомашнили волов, овец, лошадей и других животных.



Первым прирученным животным стал волк / Фото Unsplash

Однако сделать дикое животное домашним не так просто. Сейчас одомашнены всего около 25 видов. Для того чтобы животное стало домашним, недостаточно поймать его и приручить. Нужно, чтобы оно начало давать потомство в неволе.

В разные исторические периоды люди пробовали приручить различных неожиданных животных: антилоп, журавлей, страусов, питонов, слонов и даже крокодилов. Однако все эти звери и птицы так и остались дикими.

Еще 15 интересных фактов о животных со всего мира

Каждый дельфин при рождении получает собственное имя, состоящее из набора характерных звуков. Самые умелые прыгуны – кенгуру. Они прыгают на высоту до 2 метров и преодолевают расстояние 10 – 15 метров в прыжке.



Длина прыжка кенгуру достигает 15 метров / Фото Unsplash

Морская креветка имеет уникальную икру. В высушенном виде она может храниться несколько лет, а потом вылупиться через несколько минут, попав в воду. Кошки научились мяукать, чтобы "общаться" с людьми. В природе взрослые кошки не мяукают, этот звук из дают только котята, чтобы позвать маму. Кошки научились учить в процессе эволюции во время жизни с человеком. У комаров есть зубы, которые можно разглядеть под микроскопом. Наиболее распространенными млекопитающими на земле являются мыши. У жирафов нет голосовых связок. Вомбат – единственное животное, экскременты которого имеют кубическую форму

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Домашние козы могут иметь "акцент" в зависимости от страны, где они живут. Белки закапывают желуди и забывают об этом. В результате в мире ежегодно вырастают тысячи новых деревьев. Коровы могут заводить друзей среди других животных в стаде. Они даже испытывают стресс во время разлуки. Самые большие яйца в мире имеют страусы, а наименьшие – киви. Фламинго могут жить до 80 лет.



Фламинго являются долгожителями среди птиц / Фото Unsplash