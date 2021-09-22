Носороги являются самыми большими наземными животными после слонов. Эти мощные гиганты не имеют врагов в дикой природе. Единственный и самый страшный враг носорогов – человек.

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В мире существует 5 видов носорогов. 3 из них живут в Азии и 2 – в Африке. Все виды носорогов находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Рог носорога



Рог носорога наделяли чудодейственной силой / Фото Unsplash

Рог не является костью, как может показаться. Эта ткань скорее напоминает по текстуре человеческие ногти или зубы. Это своеобразная плотная масса, которая растет в течение всей жизни животного.

У многих народов существовали верования о том, что рог носорога обладает чудодейственной силой и способен исцелять от болезней. Именно поэтому носорогов массово истребляли в разные исторические периоды. И до сих пор из-за браконьеров в дикой природе ежемесячно погибает около 100 животных.

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Почему вымирают носороги

Войны на африканском континенте, которые уничтожают популяцию носорогов.

Культивация земель, на которых проживает популяция носорогов.

Браконьерство.



Носороги погибают из-за деятельности человека / Фото Unsplash

Во многих национальных парках носорогов охраняют вооруженные люди и военная техника. Также практикуют спиливание рога живым животным, чтобы уберечь их от браконьеров. Однако рог до сих пор является ценной добычей для браконьеров. Настолько ценной, что некоторых животных убивают даже в зоопарках.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Носорог Винс из Франции

Этого величественного зверя браконьеры убили прямо в зоопарке Туар. Сделали это ради наживы: у своей жертвы воры украли рог.

Воры проникли в зоопарк ночью. В Винса выстрелили 3 раза. Смотрители нашли 4-летнего зверя утром убитого, с отрезанным углом.



Носорог Винс / Фото Goby59

За трофей весом около килограмма преступники могут получить до 60 тысяч долларов на черном рынке.

К счастью, другие носороги в зоопарке: 37-летняя Грейс и 5-летний Бруно избежали расправы.

Носорог Судан

Последний самец северного белого носорога в мире. 45-летний носорог по кличке Судан умер в возрасте 45 лет, лишив ученых надежды на восстановление вида.



Носорог Судан / Фото из Википедии

Старый носорог уже не мог сам оплодотворить самок, однако ученые надеялись на успех искусственного оплодотворения.

Однако они просто не успели собрать нужную сумму средств для этой программы.

Предпоследним самцом северного белого носорога был Ангалифу. Он жил в зоопарке Сан-Диего с самкой Нолой. Однако все надежды на потомство от этих носорогов также были напрасными. Вероятно, потому, что Ангалифу был слишком старым. Предпоследний северный белый носорог умер в 2014 году.

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Малыш из зоопарка Сан-Диего

Кроме северного белого носорога, существует также южный белый носорог. Эта разновидность также находится на грани исчезновения.



Малыш из зоопарка Сан-Диего / Фото с инстаграма sandiegozoo

Однако в 2019 году в зоопарке Сан-Диего самка Виктория родила малыша. Это был первый детеныш вида, который родился путем искусственного оплодотворения.

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Новорожденный и его мама / Фото с инстаграма sandiegozoo