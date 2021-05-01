День защиты носорога отмечают во всем мире 1 мая. От кого или от чего нужно защищать этих огромных животных, которые могут весить до 4 тонн?

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Носороговые Семейство животных из рода парнокопытных. Это семейство насчитывает 5 видов, обитающих в Африке и Азии. Носороги – одни из самых больших животных на Земле.

Главными врагами носорогов являются люди. Рог, растущий на морде животного, стал причиной массового браконьерского истребления популяции носорогов. У многих народов есть верования о чудодейственных свойствах рогов носорога – поэтому на животных охотились и продолжают охотиться браконьеры.



Носороги не имеют врагов в дикой природе / Фото Unsplash

Известны случаи, когда браконьеры убивали носорогов даже... в зоопарке. Так произошло в 2017 году в зоопарке города Туари, неподалеку от Парижа, Франция. Браконьеры убили самца белого носорога и отпилили рог животного.

Сегодня, благодаря усилиям работников некоторых заповедников в Азии и Африке, популяция носорогов начала расти. Есть надежда даже восстановить подвид северных белых носорогов, последний самец которого умер в 2018 году.

Как защищают носорогов в разных странах



В некоторых парках для защиты носорогов используют военную технику и оружие / Фото Unsplash

Разные страны мира присоединяются к практике защиты этих удивительных животных. Например, в Южно-Африканской Республике ежегодно проводят аукционы по продаже носорогов в частные сафари-парки. Там носорогам предоставляют такую же охрану, как и в заповедниках. Деньги, полученные от продажи, используют для охраны других носорогов.

В некоторых парках носорогов охраняют с помощью военных вертолетов и вооруженных людей. Распространенной практикой сохранения жизни носорогам является обрезание рога – так животное теряет ценность в глазах браконьеров.

В 70 – 80 годах XX века в индийском парке Казиранга для защиты носорогов разрешили стрелять на поражение в любого человека с оружием, который не был сотрудником парка.

Для чего носорогам рог и другие интересные факты



Носорогов массово истребляли из-за веры в чудодейственную силу их рога / Фото Unsplash

Основное назначение рога – раздвигать кустарники, чтобы облегчить носорогу поиск пищи.

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Интересные факты о носорогах

Носорог может бегать со скоростью 45 километров в час.

Рог носорога очень прочный, он состоит из кератина (из этого вещества также состоят ногти и волосы).

Носорог съедает более 70 килограммов растительной пищи в сутки.

В 1948 году, чтобы расчистить территории Кении для сельского хозяйства, там нанимали охотников с лицензией на отстрел носорогов. 1 охотник убивал 500 носорогов в день.

Носороги могут получить солнечные ожоги. Чтобы предотвратить это, они валяются в грязи.

Самый длинный из известных рогов носорога имел длину 158 сантиметров .

Как исчезли северные белые носороги

Существует 2 подвида белых носорогов: южный и северный. Северные белые носороги больше размером, чем южные. Именно северный вид сегодня почти исчез.

К этому привело браконьерство и междоусобные войны на Африканском континенте.

Последний самец северного белого носорога умер в Кении еще в 2018 году . Сейчас в мире осталось только 2 самки.

Самца звали Судан и он жил под круглосуточной охраной вместе с двумя самками.

Узнайте больше о последнем самце северного белого носорога

Судан прожил 45 лет и был последней надеждой зоологов на восстановление вида. Носорог уже не мог сам оплодотворить самок, однако зоологи надеялись на успех искусственного оплодотворения. Впрочем, собрать нужную сумму для этой программы они так и не успели.

Сейчас ученые из США и Великобритании пытаются сохранить гены северных белых носорогов с помощью клеток кожи, а также эмбрионов южного белого носорога. Потомство, которое родится, будет иметь гены двух подвидов.

Уже известно о первых успехах программы. В 2019 году самка южного белого носорога в зоопарке Сан-Диего родила малыша. Это первый детеныш этого вида, который появился на свет путем искусственного оплодотворения. Это дает надежду и на восстановление пропавшего северного подвида.

Ученые надеются, что самка сможет стать суррогатной матерью для потомства северного белого носорога .

Малыш южного белого носорога в зоопарке Сан-Диего

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