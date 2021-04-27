Патрульная полиция Львовской области и Дом спасенных животных провели важную социальную акцию. Ее цель – привлечь внимание к насилию над животными, которому не должно быть места в современном мире.

Акция "Защищать слабых – дело сильных" создана, чтобы привлечь внимание к жестокому обращению с животными. Дом животных – место, где проживают животные, в судьбе которых были непростые моменты.

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У каждого из животных на фото есть печальная история

В социальной инициативе приняли участие патрульные. Они сфотографировались с животными, которые в прошлом подвергались жестокому обращению.

На фотографиях можно увидеть енота Бусю, кролика Петрика, хорька Марка, циркового пони и совенка и собаку Гордона. У каждого своя история. В основном они грустные.

Спасенные животные с патрульными / Фото Мирослава Пархомика, патрульной полиции