Спасены от насилия: во Львове провели фотосет с животными с непростой судьбой
Патрульная полиция Львовской области и Дом спасенных животных провели важную социальную акцию. Ее цель – привлечь внимание к насилию над животными, которому не должно быть места в современном мире.
Источник:патрульная полиция Львовской области
Акция "Защищать слабых – дело сильных" создана, чтобы привлечь внимание к жестокому обращению с животными. Дом животных – место, где проживают животные, в судьбе которых были непростые моменты.
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У каждого из животных на фото есть печальная история
В социальной инициативе приняли участие патрульные. Они сфотографировались с животными, которые в прошлом подвергались жестокому обращению.
На фотографиях можно увидеть енота Бусю, кролика Петрика, хорька Марка, циркового пони и совенка и собаку Гордона. У каждого своя история. В основном они грустные.
Спасенные животные с патрульными / Фото Мирослава Пархомика, патрульной полиции
Собака, в которую стреляли
У собаки Гордона совсем непростая и шокирующая история. Животное нашли во Львове с серьезными ранениями: в него стрелял неизвестный.
Спасти одну лапку собачке не удалось / Фото Мирослава Пархомика
Ветеринары извлекли из собаки около десятка пуль. Она пережила длительное лечение и реабилитацию. К сожалению, не удалось спасти разбитую лапу. Сейчас собачке ищут хозяев, которые ее полюбят и будут ей верны.
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В доме спасенных животных Гордон научился, несмотря на пережитое, снова доверять людям.
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