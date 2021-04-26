Мама-утка и 12 ее утят гуляли по территории кампуса колледжа в Калифорнии. И вдруг произошло неожиданное – 11 малышей упали в ливневый сток.

Сьюзан Перес, офицер полиции в американскому городе Хейворд уже не впервые спасает животных, попавших в канализацию. Опыт пригодился неравнодушной женщине и сейчас.

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Утята забрели далеко в трубы / Фото Hayward Police Department

Когда малыши упали в канализацию, мама-утка начала громко крякать. Первыми на помощь семейству пришли работники колледжа Шабо. Они сняли решетку из канализации, чтобы получить доступ к утятам.

Однако малыши забрели слишком далеко в трубы и их было невозможно достать.

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С помощью звуков из телефона малышей удалось достать / Фото Hayward Police Department

Сотрудница службы контроля за животными Сьюзан Перес прибыла на место происшествия. Она использовала свой мобильный телефон. Полицейская включила "звуки мамы-утки", чтобы выманить утят из труб. После этого малышей удалось достать из канализации.

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Пользователи фейсбука радуются за маму и ее малышей.

"Я в восторге от изобретательности офицера Перес", – комментируют они.