Офицер полиции с помощью телефона спасла 11 утят: как ей это удалось
Мама-утка и 12 ее утят гуляли по территории кампуса колледжа в Калифорнии. И вдруг произошло неожиданное – 11 малышей упали в ливневый сток.
Источник:People
Сьюзан Перес, офицер полиции в американскому городе Хейворд уже не впервые спасает животных, попавших в канализацию. Опыт пригодился неравнодушной женщине и сейчас.
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Утята забрели далеко в трубы / Фото Hayward Police Department
Когда малыши упали в канализацию, мама-утка начала громко крякать. Первыми на помощь семейству пришли работники колледжа Шабо. Они сняли решетку из канализации, чтобы получить доступ к утятам.
Однако малыши забрели слишком далеко в трубы и их было невозможно достать.
С помощью звуков из телефона малышей удалось достать / Фото Hayward Police Department
Сотрудница службы контроля за животными Сьюзан Перес прибыла на место происшествия. Она использовала свой мобильный телефон.
Полицейская включила "звуки мамы-утки", чтобы выманить утят из труб. После этого малышей удалось достать из канализации.
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Пользователи фейсбука радуются за маму и ее малышей.
"Я в восторге от изобретательности офицера Перес", – комментируют они.
Другие люди также делятся опытом, когда животных и птиц удалось спасти благодаря соответствующим звукам из мобильного телефона. Поэтому можно брать такой способ "на вооружение".
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