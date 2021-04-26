Офіцерка поліції за допомогою телефону врятувала 11 каченят: як їй це вдалося
Мама-качка та 12 її каченят гуляли територією кампусу коледжу у Каліфорнії. Аж раптом сталося несподіване – 11 малюків впали до зливового стоку.
Джерело:People
Сьюзан Перес, офіцерка поліції в американскому місті Хейворд вже не вперше рятує тварин, що потрапили до каналізації. Досвід знадобився небайдужій жінці й цього разу.
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Каченята забрели далеко в труби / Фото Hayward Police Department
Коли малюки впали до каналізації, мама-качка почала голосно крякати. Першими на допомогу сімейству прийшли працівники коледжу Шабо. Вони зняли решітку з каналізації, щоб отримати доступ до каченят.
Однак малюки забрели надто далеко в труби і їх було неможливо дістати.
За допомогою звуків з телефону малюків вдалося дістати / Фото Hayward Police Department
Співробітниця служби контролю за тваринами Сьюзан Перес прибула на місце події. Вона використала свій мобільний телефон.
Поліцейська увімкнула "звуки мами-качки", щоб виманити каченят із труб. Після цього малюків вдалося дістати із каналізації.
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Користувачі фейсбуку радіють за маму та її малюків.
"Я у захваті від винахідливості офіцерки Перес", – коментують вони.
Інші люди також діляться досвідом, коли тварин та птахів вдалося врятувати завдяки відповідним звукам з мобільного телефону. Тож можна брати такий спосіб "на озброєння".
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