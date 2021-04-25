Всемирный день пингвинов: забавные фото от украинских исследователей Антарктиды
Этот день выбрали для праздника неспроста. Ежегодно в третьей декаде апреля пингвины начинают мигрировать на север. Узнайте интересные факты об этих необычных птицах.
Источник:24 канал
Всемирный день пингвинов (World Penguin Day) призывает людей помнить о необходимости беречь живое разнообразие природы. Пингвины занимают значительное место в природе Южного полушария нашей планеты.
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Пингвинов считают одним из символов Антарктиды / Фото Unsplash
К сожалению, деятельность людей на островах и в прибрежных зонах, где живут пингвины, привела к тому, что эти животные массово погибают. Именно поэтому международные организации бьют тревогу и пытаются всячески освещать проблемы этих антарктических птиц.
Всемирный день пингвинов приходится на период, когда происходит миграция птиц на материк – там они будут спариваться и откладывать яйца.
Интересные факты о пингвинах
- семейство пингвинов насчитывает 18 видов,
- крупнейший из них – императорский пингвин, рост которого может достигать 120 сантиметров, а вес – более 40 килограммов,
- самый маленький – малый или голубой пингвин, который весит около 2,5 килограммов,
- пингвины боятся косаток, а те с энтузиазмом охотятся на них,
- ноги пингвинов не мерзнут, потому что в них мало нервных окончаний,
- пингвины – единственные в мире птицы, которые могут передвигаться вертикально,
- раз в год пингвины сбрасывают старые перья и отращивают новые.
Многие никогда не видели вблизи, как выглядит перья пингвинов. Перышки на их коже стоят вертикально и плотно прилегают друг к другу.
Вот так выглядит кожа пингвина с перьями / Фото Natural History Museum, London
Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, ведут собственный дневник жизни пингвинов. Мы делимся самыми яркими фотографиями, которые удалось "поймать" ученым.
Что такое станция "Академик Вернадский"Это научно-исследовательская база, размещенная в Антарктике. Там работают полярники.
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