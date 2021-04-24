Видимо, не каждому известно, что рыбы, как и люди, нуждаются во сне. В частности, бетта является суточной рыбой и требует определенных условий, чтобы хорошо отдохнуть ночью. Вы удивитесь, насколько они схожи с человеческими.

Рыбы бетта являются выходцами из Азии, где они обитают на мелководье болот, прудов или медленных потоков. Их еще называют "сиамскими боевыми рыбами" или "лабиринтовыми рыбами". Мужские бетты преданные родители, которые делают ртом пузырьковые гнезда для своих детенышей и яростно защищают их от хищников.

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Как спит рыба бетта

Как и люди, рыбы бетта спят ночью. Во время отдыха они становятся неподвижными и имеют открытые глаза из-за отсутствия век. Также спящие рыбы могут потерять цвет, это такая их естественная форма самозащиты.

Они могут спать в разных положениях: свернувшись, как кошка, на одной стороне, или даже вертикально, с опущенной головой. Некоторые бетты также могут спать с открытыми плавниками,

– рассказывает ветеринр из Канзаса Клодин Сиверт.



Рыба бетта спит ночью / Фото unsplash

Сколько времени спят Бетты каждый день

Помимо ночного отдыха, рыба бетта может дремать в течение дня. И если вы видите, что она не двигается, врач советует не впадать в панику. Ни в коем случае не тыкайте в нее пальцем или любым другим предметом, и не стучите по стеклу, потому что это может напугать рыбу.



Рыба бетта может дремать в течение дня / Фото unsplash

Если ваша бетта спит примерно 12 – 14 часов ежедневно, включая дневной сон, это нормально и достаточно, чтобы они оставались здоровыми,

– добавляет Сиверт.



Бетты могут потерять цвет во время сна / Фото unsplash

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Как создать бетте идеальные условия для сна

Во-первых, говорит ветеринар, обязательно выключайте свет ночью. Это поможет ей различать ночь и день и составить режим сна.

Это поможет ей различать ночь и день и составить режим сна. Сиверт также советует перенести аквариум в теневое место или украсить его плавучими растениями , пещерами и туннелями, чтобы дать рыбе место для дремоты, когда на улице светло.

, пещерами и туннелями, чтобы дать рыбе место для дремоты, когда на улице светло. Кроме того, добавляя такие элементы в резервуар, вы создаете вашей Бетти прекрасные условия, благодаря чему ее сон будет приятнее и свободнее от стрессов.



Добавьте в аквариум растения и искусственные пещеры / Фото unsplash