Три магеллановых пингвина побывали в ресторане морепродуктов. Птиц "пригласили" в заведение, чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового мусора.

В знаменитой чикагской Неделе ресторанов приняли участие необычные гости. Трое пингвинов посетили ресторан Shaw's Crab House. Птицы свободно бегали по залам, чтобы привлечь внимание к пластиковому загрязнения планеты.

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Ресторан является частью экологической программы от аквариума Shedd. Программа Let's Shedd Plastic направлена на сокращение пластикового следа от вещей одноразового использования.



Пингвины из аквариума Shedd стали звездами Недели ресторанов в Чикаго / Фото Shedd Aquarium

В период пандемии коронавируса этот вопрос встал особенно остро. Не только пингвины, но и другие морские животные, рыбы и птицы страдают от пластикового загрязнения.

Пернатые гости, которых зовут Тилли, Оливия и Долорес, бегали по ресторану и участвовали в фотосессии. Во время визита птиц заведение был недоступно для посетителей. После "закрытой вечеринки" помещение продезинфицировали.

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Во время визита птиц ресторан был закрыт / Фото Shedd Aquarium

В ресторане Shaw's подают морепродукты. Заведение пытается всячески сокращать объем одноразовых пластиковых отходов.

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