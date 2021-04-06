Отдыхающие на пляже вблизи австралийского города Брум могут наблюдать необычное явление: вместе со стаей собак плавает теленок. Рассказываем, почему этот маленький бык считает себя собакой.

Вблизи курортного городка Брум, что в Западной Австралии, часто можно увидеть собак, которые плавают вместе со своими хозяевами. Однако недавно там заметили светло-коричневого теленока, который наслаждался теплой водичкой.

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Теленка подобрали на обочине дороги / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Теленок по кличке Арахис

Оказалось, что удивительного любимца зовут Арахис (Peanut) и он является полноправным членом семьи местного жителя Эдварда Фоя.



Малыш очень ручной и ласковый / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

2-месячный теленок породы брахман живет в пригороде Брума вместе со свиньями, цыплятами, павлинами и 6 собаками.

Что касается коровы, то она думает, что она собака, – рассказывает Эдвард Фой.

Малыша назвали Арахис из-за горба на спине. У теленка было непростое начало жизни. Его нашли на обочине дороги, рядом с мамой, которую сбил автомобиль. Осиротевший малыш не знал, что ему делать и куда идти. Малышу повезло, ведь его заметил и спас мистер Фой.

Маленький теленок с большим аппетитом



Арахис имеет немалый аппетит / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Малыш ест не на шутку много. Ежедневно Арахис выпивает 16 литров особой смеси для телят. Питание малыша обходится Фою 250 долларов в месяц.

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Арахис считает себя частью собачьей стаи / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Как и другие представители породы брахман, Арахис может вырасти до 900 килограммов. Но пока поведение малыша совсем не похоже на обычного быка. Возможно, все из-за воспитания – теленка выгуливают вместе с собаками, водят купаться. Он ходит за хозяином и чувствует себя частью стаи.

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Эдвард Фой делает все для счастливой жизни малыша / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Мистер Фой надеется, что они с Арахисом проживут долгую и счастливую жизнь вместе.