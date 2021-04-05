Весна – время, когда котам хочется активно гулять и не сидеть дома. Иногда, в поисках интересного, они могут залезть на такую высоту, с которой слезть самостоятельно им уже не получается.

Следовательно, спасать четвероногого приходится хозяину или пожарной команде. Если такая ситуация произошла, прежде всего, успокойте себя, животное и отгоните других четвероногих, которые могут отпугнуть "маугли".

Лишь недавно Пожарные спасли "кошки-маугли", который застрял на дереве

Почему коты любят карабкаться на деревья

Статистика показывает, что котам трудно усидеться на месте, как только снега и морозы уходят. В марте и апреле кошки могут настойчиво проситься гулять или даже бежать из дома.

Любопытство толкает кота делать разные необдуманные поступки. В погоне за птицами, мелкими животными и даже насекомыми они могут мгновенно забраться на верхушку высокого дерева. Кошачьи хорошо приспособлены к воспарению вверх по деревьям, но спуск с высокого дерева – совсем другая история.

Форма их когтей упрощает подъем на дерево, а спускаться с ветвей им довольно трудно.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Если кошка залезла невысоко

Вы можете попробовать помочь коту самостоятельно, если он залез невысоко. Лучшим вариантом, конечно, будет вызов спасателей, но ситуации бывают разные.

Если есть лестница, Вы можете подняться ней и уговорить кота подойти к Вам, заранее взяв с собой что-нибудь вкусненькое или валерьянку. Более радикальный метод – Вы можете сильно потрясти дерево. Кошка, скорее всего, испугается и попытается слезть. При необходимости можно так же накормить животное чем-то вкусненьким со снотворным. Будьте уверены, что сможете поймать кошку. В таком случае можно использовать покрывало или батут. Можно рискнуть и попробовать прогнать кошку, бросив в нее легким теннисным мячиком, скомканным листом. Можно попробовать полить ее водой из шланга с небольшим напором. Можно столкнуть питомца палкой или поймать его сачком. Но очень важно замечание: будьте осторожны и не травмируйте животное! Ни в коем случае не используйте рогатки, лук или оружие.



Кота можно поймать на покрывало или в сачок / Фото Unsplash.com

Если кот залез на высоту более чем 10 метров, а специальных принадлежностей, например лестницы, сачка или веревки у вас нет, стоит вызвать спасателей.

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