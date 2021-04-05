Что делать, если кот застрял на дереве
Весна – время, когда котам хочется активно гулять и не сидеть дома. Иногда, в поисках интересного, они могут залезть на такую высоту, с которой слезть самостоятельно им уже не получается.
Источник:УкрАльп
Следовательно, спасать четвероногого приходится хозяину или пожарной команде. Если такая ситуация произошла, прежде всего, успокойте себя, животное и отгоните других четвероногих, которые могут отпугнуть "маугли".
Лишь недавно Пожарные спасли "кошки-маугли", который застрял на дереве
Почему коты любят карабкаться на деревья
Статистика показывает, что котам трудно усидеться на месте, как только снега и морозы уходят. В марте и апреле кошки могут настойчиво проситься гулять или даже бежать из дома.
Любопытство толкает кота делать разные необдуманные поступки. В погоне за птицами, мелкими животными и даже насекомыми они могут мгновенно забраться на верхушку высокого дерева. Кошачьи хорошо приспособлены к воспарению вверх по деревьям, но спуск с высокого дерева – совсем другая история.
Форма их когтей упрощает подъем на дерево, а спускаться с ветвей им довольно трудно.
Если кошка залезла невысоко
Вы можете попробовать помочь коту самостоятельно, если он залез невысоко. Лучшим вариантом, конечно, будет вызов спасателей, но ситуации бывают разные.
- Если есть лестница, Вы можете подняться ней и уговорить кота подойти к Вам, заранее взяв с собой что-нибудь вкусненькое или валерьянку.
- Более радикальный метод – Вы можете сильно потрясти дерево. Кошка, скорее всего, испугается и попытается слезть.
- При необходимости можно так же накормить животное чем-то вкусненьким со снотворным. Будьте уверены, что сможете поймать кошку. В таком случае можно использовать покрывало или батут.
- Можно рискнуть и попробовать прогнать кошку, бросив в нее легким теннисным мячиком, скомканным листом. Можно попробовать полить ее водой из шланга с небольшим напором. Можно столкнуть питомца палкой или поймать его сачком. Но очень важно замечание: будьте осторожны и не травмируйте животное! Ни в коем случае не используйте рогатки, лук или оружие.
Кота можно поймать на покрывало или в сачок / Фото Unsplash.com
Если кот залез на высоту более чем 10 метров, а специальных принадлежностей, например лестницы, сачка или веревки у вас нет, стоит вызвать спасателей.
Ранее Под Киевом спасли енота Кирюшу, который залез на 12-метровое дерево
Как котов с деревьев спасают профессионалы
- Специалисты поднимаются на дерево с помощью лестницы, зазывают кошку валерьянкой, ловит ее и кладут в специальную клетку или рюкзак.
- Если кот залез высоко на тонкие ветви – их приходится спиливать. Внизу его ловят с помощью тканевого навеса. Если кошка спускается вниз по веткам, ее ждет альпинист.
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