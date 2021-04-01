В Кропивницком к ДСНС обратилась встривожена девушка и сообщила, что ее кот застрял на дереве. Снимать кота, который захотел побыть Маугли, но не рассчитал свои силы, поехали спасатели.

Четвероногий залез на дерево так высоко, что слезть самостоятельно уже не мог. Поэтому, владелице понадобилась помощь.

Ранее Под Киевом спасли енота Кирюшу, который залез на 12-метровое дерево

Инцидент произошел на Студенческом бульваре. Спасатели 1 пожарного отряда Кропивницкого с помощью трехколенной лестницы добрались до животного. Котика сняли с дерева и невредимым передали хозяйке.



Спасенного кота вернули девушке / Фото ГСЧС

Почему коты любят карабкаться на деревья

Статистика показывает, что котам трудно усидеться на месте после ухода холодов: в марте и апреле. Они могут проситься гулять или даже бежать из дома.

Любопытство толкает кота делать разные необдуманные поступки. В погоне за птицами, мелкими животными и даже насекомыми они могут мгновенно забраться на верхушку высокого дерева. Кошачьи хорошо приспособлены к подъему вверх по деревьям, но спуск с высокого дерева – совсем другая история.

Форма их когтей упрощает влезание на дерево, а спускаться с ветвей им довольно трудно.

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