Пожежники врятували "кота-мауглі", який застряг на дереві
У Кропивницькому до ДСНС звернулася встривожена дівчина і повідомила, що її кіт застряг на дереві. Знімати кота, який захотів побути Мауглі, але не розрахував свої сили, поїхали рятувальники.
Джерело:ДСНС
Чотирилапий заліз на дерево так високо, що злізти самотужки вже не міг. Відтак, власниці знадобилася допомога.
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Подія сталася на Студентському бульварі. Рятувальники 1 пожежного загону Кропивницького за допомогою триколінної драбини дісталися до тварини. Котика зняли з дерева і неушкодженим передали власниці.
Врятованого кота повернули дівчині / Фото ДСНС
Чому коти люблять дертися на дерева
Статистика показує, що котам важко всидітися на місці після відходу холодів: у березні і квітні. Вони можуть проситися гуляти чи навіть тікати з дому.
Цікавість штовхає кота робити різні необдумані вчинки. У гонитві за птахами, дрібними тваринами і навіть комахами вони можуть миттю забратися на верхівку високого дерева. Котячі добре пристосовані до здіймання вверх по деревах, але спуск з високого дерева – зовсім інша історія.
Форма їхніх кігтів спрощує влізання на дерево, а спускатися з гілок їм досить важко.
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