У Кропивницькому до ДСНС звернулася встривожена дівчина і повідомила, що її кіт застряг на дереві. Знімати кота, який захотів побути Мауглі, але не розрахував свої сили, поїхали рятувальники.

Чотирилапий заліз на дерево так високо, що злізти самотужки вже не міг. Відтак, власниці знадобилася допомога.

Раніше Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево

Подія сталася на Студентському бульварі. Рятувальники 1 пожежного загону Кропивницького за допомогою триколінної драбини дісталися до тварини. Котика зняли з дерева і неушкодженим передали власниці.



Врятованого кота повернули дівчині / Фото ДСНС

Чому коти люблять дертися на дерева

Статистика показує, що котам важко всидітися на місці після відходу холодів: у березні і квітні. Вони можуть проситися гуляти чи навіть тікати з дому.

Цікавість штовхає кота робити різні необдумані вчинки. У гонитві за птахами, дрібними тваринами і навіть комахами вони можуть миттю забратися на верхівку високого дерева. Котячі добре пристосовані до здіймання вверх по деревах, але спуск з високого дерева – зовсім інша історія.

Форма їхніх кігтів спрощує влізання на дерево, а спускатися з гілок їм досить важко.

Щоб Ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя Вашого улюбленця.