Що робити, якщо кіт застряг на дереві
Весна – час коли котам хочеться активніше гуляти і не сидіти вдома. Інколи, у пошуках цікавостей, вони можуть залізти на таку висоту, з якої злізти самостійно їм вже не виходить.
Джерело:УкрАльп
Відтак, рятувати чотирилапого доводиться господареві чи пожежній команді. Якщо така ситуація сталася, перш за все, заспокойте себе, тварину і відженіть інших чотирилапих, які можуть відлякати "мауглі".
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Чому коти люблять дертися на дерева
Статистика показує, що котам важко всидітися на місці, щойно сніги і морози відходять. У березні і квітні коти можуть наполегливо проситися гуляти чи навіть тікати з дому.
Цікавість штовхає кота робити різні необдумані вчинки. У гонитві за птахами, дрібними тваринами і навіть комахами вони можуть миттю забратися на верхівку високого дерева. Котячі добре пристосовані до здіймання вверх по деревах, але спуск з високого дерева – зовсім інша історія.
Форма їхніх кігтів спрощує влізання на дерево, а спускатися з гілок їм досить важко.
Якщо киця залізла невисоко
Ви можете спробувати допомогти коту самостійно, якщо він заліз невисоко. Кращим варіантом, звісно, буде виклик рятувальників, але ситуації бувають різні.
- Якщо є драбина, Ви можете здійнятися нею і умовити кота підійти до Вас, заздалегідь взявши з собою щось смачненьке або валер'янку.
- Більш радикальний метод – Ви можете сильно потрясти дерево. Киця, найімовірніше, злякається і спробує злізти.
- При необхідності можна так само нагодувати тварину чимось смачненьким зі снодійним. Будьте впевнені, що зможете зловити кішку. У такому випадку можна використовувати покривало або батут.
- Можна ризикнути і спробувати прогнати кішку, кинувши в неї легким тенісним м'ячиком, зіжм'яканим листком. Можна спробувати полити її водою зі шланга з невеликим струмом. Можна зіштовхнути вихованця палицею або зловити його сачком. Але дуже важлива заувага: будьте обережні і не травмуйте тварину! У жодному разі не використовуйте рогатки, лук або зброю.
Кота можна зловити на покривало чи у сачок / Фото Unsplash.com
Якщо кіт заліз на висоту у понад 10 метрів, а спеціального приладдя як-от драбини, сачка чи мотузки у вас немає, варто викликати рятувальників.
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Як котів із дерев рятують професіонали
- Фахівці піднімаються на дерево за допомогою сходів, зазивають кицю валеріаною, ловить її і кладе в спеціальну клітку або рюкзак.
- Якщо кіт заліз високо на тонкі гілки – їх доводиться спилювати. Внизу його ловлять за допомогою тканинного навісу. Якщо кішка спускається вниз по гілках, її чекає альпініст.
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