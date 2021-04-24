Як спить риба бетта і чи можете ви допомогти їй відпочити: поради ветеринара
Мабуть, не кожному відомо, щоб риби, як і люди, потребують сну. Зокрема, бетта є добовою рибою і вимагає певних умов, щоб добре відпочити вночі. Ви здивуєтеся, наскільки вони схожі з людськими.
Джерело:popsugar
Риби бетта є вихідцями з Азії, де вони мешкають на мілководді боліт, ставків або повільних потоків. Їх ще називають "сіамськими бойовими рибами" або "лабіринтовими рибами". Чоловічі бетти віддані батьки, які ротом роблять бульбашкові гнізда для своїх дитинчат і люто захищають їх від хижаків.
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Як спить риба бетта
Як і люди, риби бетта сплять вночі. Під час відпочинку вони стають нерухомими і мають розплющені очі через відсутність повік. Також сплячі риби можуть втратити колір, це така їхня природна форма самозахисту.
Вони можуть спати в різних положеннях: згорнувшись, як кішка, на одному боці, або навіть вертикально, з опущеною головою. Деякі бетти також можуть спати з відкритими плавниками,
– розповідає ветеринарка з Канзасу Клодін Сіверт.
Риба бетта спить уночі / Фото unsplash
Скільки часу сплять бетти щодня
Крім нічного відпочинку, риба бетта може дрімати впродовж дня. І якщо ви бачите, що вона не рухається, лікарка радить не впадати в паніку. В жодному випадку не тикайте в неї пальцем чи будь-яким іншим предметом, та не стукайте по склу, бо це може налякати рибу.
Риба бетта може дрімати впродовж дня / Фото unsplash
Якщо ваша бетта спить приблизно 12 – 14 годин щодня, включаючи денний сон, це нормально і достатньо, щоб вони залишалися здоровими,
– додає Сіверт.
Бетти можуть втратити колір під час сну / Фото unsplash
Як створити бетті ідеальні умови для сну
- По-перше, каже ветеринарка, обов’язково вимикайте світло вночі. Це допоможе їй розрізняти ніч та день і скласти режим сну.
- Сіверт також радить перенести акваріум у тіньове місце або прикрасити його плавучими рослинами, печерами та тунелями, щоб дати рибі місце для дрімоти, коли надворі світло.
- Крім того, додаючи такі елементи в резервуар, ви створюєте вашій бетті прекрасні умови, завдяки чому її сон буде приємнішим та вільнішим від стресів.
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