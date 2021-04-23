В Лондоне посреди жилого квартала в восточном районе заметили целую стаю оленей. Они сидели возле жилых домов, невзирая ни на авто, ни на местных жителей.

Оленей заметили в районе Ромфорд прямо у жилых домов. Они спокойно лежали на газонах у домов.

Это смешно Обезьяна украла у мужчины телефон и требовала за него выкуп

Олени сильно удивили местных

Местные жители были удивлены таким гостям. Стадо из 5 грациозных красавцев очень выделялись на фоне домов, автомобилей и современной инфраструктуры.

Житель улицы Алекс Сарзи-Сартори рассказал: "Мой сосед пришел сказать мне об оленях на улице. Ему уже 90 лет и я сначала подумал что у него поехала крыша. Затем я пошел на улицу и воочию увидел оленей. Они были прекрасными."

Алекс является фотографом-любителем, поэтому успел прихватить технику и наделал фотографий оленей.



Олени сильно удивили местных жителей / Фото SWNS

Мужчина добавил: вместе с ним на улице из своих домов высыпались и другие жители. Такого количества людей он не видел за все 5 лет, которые живет в районе Ромфорд.

Многие любознательные любители животных решили приехать в Ромфорд, чтобы посмотреть на диких животных. Впрочем, местная природоохранная группа Harold Hill Deer Aid выдала предупреждение держаться от оленей подальше. Также людям не рекомендовали делать с ними селфи и приближаться к ним.



Людей предупредили, что делать селфи с оленями не стоит / Фото SWNS

Представитель Deer Aid сказал: "Хотя люди могут считать прекрасной возможность приехать и увидеть прекрасных оленей, они должны помнить, что это дикие и непредсказуемые животные. Поэтому они подвергают себя и оленей опасности".



Олень подошел вплотную к дому / Фото SWNS

Как олени оказались в жилом районе

Животные прошли стремительный путь. Через оживленную трассу A12 они оказались в Гарольд Хилл в районе Ромфорд. Считают, что их постоянное место жительства – парк Дагнам. Это около 40 минут пешком для человека и 8 минут езды на авто.

Примерный маршрут, который преодолели олени: смотрите карту

Почему они решили прийти в жилой район и как им удалось сохранить абсолютное спокойствие в новой атмосфере – пока неизвестно.

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, что станет отличной основой его ежедневного рациона.