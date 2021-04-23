У Лондоні посеред житлового кварталу у східному районі помітили цілу зграю оленів. Вони сиділи біля житлових будинків, не зважаючи ані на авто, ані на місцевих жителів.

Оленів помітили у районі Ромфорд прямо біля житлових будинків. Вони спокійно лежали на газонах біля маєтків.

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Олені неабияк здивували місцевих

Місцеві жителі неабияк здивувалися таким гостям. Стадо із 5 граційних красенів дуже вирізнялися на тлі будинків, авто та сучасної інфраструктури.

Мешканець вулиці Алекс Сарзі-Сарторі розповів: "Мій сусід прийшов сказати мені про оленів на вулиці. Йому вже 90 років і я спершу подумав що у нього поїхав дах. Потім я пішов на вулиці і на власні очі побачив оленів. Вони були прекрасними."

Пан Алекс є фотографом-аматором, тому встиг прихопити техніку і наробив світлин оленів.



Олені неабияк здивували місцевих жителів / Фото SWNS

Чоловік додав: разом із ним на вулиці зі своїх будинків висипалися й інші жителі. Такої кількості людей він не бачив за усі 5 років, що мешкає у районі Ромфорд.

Багато допитливих любителів тварин вирішили приїхати у Ромфорд, щоб поглянути на диких тварин. Втім, місцева природоохоронна група Harold Hill Deer Aid видала попередження триматися від оленів подалі. Також людям не рекомендували робити з ними селфі і наближатися до них.



Людей попередили, що робити селфі з оленями не варто / Фото SWNS

Представник Deer Aid сказав: "Хоча люди можуть вважати чудовою нагодою приїхати і побачити прекрасних оленів, вони повинні пам'ятати, що це дикі і непередбачувані тварини. Тому вони піддають себе і оленів небезпеці".



Олень підійшов впритул до будинку / Фото SWNS

Як олені опинилися у житловому районі

Тварини пройшли стрімкий шлях. Через жваву трасу A12 вони опинилися у Гарольд-Хілл в районі Ромфорд. Вважають, що їхнє постійне місце проживання – парк Дагнам. Це близько 40 хвилин пішки для людини і 8 хвилин для їзди на авто.

Приблизний маршрут, який подолали олені: дивіться карту

Чому вони вирішили прийти у житловий район і як їм вдалося зберегти абсолютний спокій у новій атмосфері – наразі невідомо.

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