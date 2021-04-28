Звезда рассказала, что раньше Спид принадлежал ее лучшей подруге Элисон, но семья Ким уже давно присматривала за ящерицей – так рептилия стала членом звездной семьи.

Кроме ящерицы, в семье Ким живут собаки породы шпиц: из зовут Суши и Саке.

Трогательно Хаски спас оставленного на произвол судьбы младенца