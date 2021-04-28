Ким Кардашьян и ее стильная ящерица: как выглядит звездный любимец – фото
В своем инстаграме телезвезда делится фотографиями ящерицы. Рептилию воспитывает дочь Ким по имени Норт.
Источник:People
Американская актриса и телевизионная звезда Ким Кардашьян поделилась фотосессией ящерицы, которая живет в ее семье. Бородатого дракона зовут Спид и он "примеряет" различные образы, которые придумывает дочь Ким.
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Спид примерил на себя разные образы
Пользователи сети были в восторге от фотосессии ящерицы.
Возможно, это лучший пост, который вы когда-то делали – комментируют фотосессию фанаты.
Нового члена семьи, Спида, представили публике в марте. Тогда Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме фотографии дочери Норт с ящерицей: оба были в одинаковых розовых пушистых свитерах.
Звезда рассказала, что раньше Спид принадлежал ее лучшей подруге Элисон, но семья Ким уже давно присматривала за ящерицей – так рептилия стала членом звездной семьи.
Кроме ящерицы, в семье Ким живут собаки породы шпиц: из зовут Суши и Саке.
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