В городе Бирмингем в Великобритании собачка по имени Хэл, сам того не понимая, спас младенца. На прогулке хаски заинтересовался свертком в кустах и потянул туда своего хозяина.

Хаски по имени Хэл вечером 25 апреля и его владелец Терри Валш вышли на традиционную прогулку в районе Кингс-Нортон в Бирмингеме. И из привычного выгула этот вечер превратился в один из тех, которые они запомнят навсегда.

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Как хаски спас ребенка

64-летний пенсионер Терри отпустил собаку побегать, а сам отошел посидеть. Вдруг он услышал детский крик и увидел Хэла в кустах. Он сразу подбежал к своему любимцу и увидел: тот нежно касался свертка с младенцем. Ребенок в ответ начал плакать.

Терри, не теряя ни минуты, сразу вызвал полицию. Оказалось, что ребенок – найденыш. Кто-то оставил его там на произвол судьбы. Он родился в тот же день, когда и был брошен. Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая оставила этот сверток под кустом за несколько часов до того, как его нашли.



Парк, где нашли ребенка / Фото с The Sun

То, что его нашел Хэл и не просто обошел, а привлек к нему внимание – чрезвычайная удача. Если бы в парке на младенца наткнулись лисы, крысы или агрессивные бойцовские собаки – он мог умереть.

Кроме того, его нашли вечером, если бы легко одета и завернута в тонкое одеяло кроха, пробыла там ночь – могла бы замерзнуть.



Если бы не Хэл, неизвестно, как бы сложилась судьба ребенка / Фото с The Sun

Сейчас мать, оставившая ребенка, в розыске. Младенец чувствует себя хорошо и находится в больнице.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.