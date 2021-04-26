Хаски спас оставленного на произвол судьбы младенца
В городе Бирмингем в Великобритании собачка по имени Хэл, сам того не понимая, спас младенца. На прогулке хаски заинтересовался свертком в кустах и потянул туда своего хозяина.
Источник:The Sun
Хаски по имени Хэл вечером 25 апреля и его владелец Терри Валш вышли на традиционную прогулку в районе Кингс-Нортон в Бирмингеме. И из привычного выгула этот вечер превратился в один из тех, которые они запомнят навсегда.
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Как хаски спас ребенка
64-летний пенсионер Терри отпустил собаку побегать, а сам отошел посидеть. Вдруг он услышал детский крик и увидел Хэла в кустах. Он сразу подбежал к своему любимцу и увидел: тот нежно касался свертка с младенцем. Ребенок в ответ начал плакать.
Терри, не теряя ни минуты, сразу вызвал полицию. Оказалось, что ребенок – найденыш. Кто-то оставил его там на произвол судьбы. Он родился в тот же день, когда и был брошен. Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая оставила этот сверток под кустом за несколько часов до того, как его нашли.
Парк, где нашли ребенка / Фото с The Sun
То, что его нашел Хэл и не просто обошел, а привлек к нему внимание – чрезвычайная удача. Если бы в парке на младенца наткнулись лисы, крысы или агрессивные бойцовские собаки – он мог умереть.
Кроме того, его нашли вечером, если бы легко одета и завернута в тонкое одеяло кроха, пробыла там ночь – могла бы замерзнуть.
Если бы не Хэл, неизвестно, как бы сложилась судьба ребенка / Фото с The Sun
Сейчас мать, оставившая ребенка, в розыске. Младенец чувствует себя хорошо и находится в больнице.
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