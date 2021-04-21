Чуть не утонул: грозный бойцовский пес спас своего друга из бассейна – щемящее видео
Не все герои носят плащи. Эти собаки продемонстрировали, что между четвероногими тоже бывает крепкая дружба. Стаффордширский терьер сумел спасти своего друга, маленькую собачку, из воды.
Источник:People
Камеры наблюдения на частном дворе зафиксировали трогательную картину: маленький песик упал в бассейн, а большая бойцовская собака сумела его спасти. Хозяева очень гордятся своим четвероногим героем.
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Инцидент произошел во дворе у пары, которая живет неподалеку Йоханнесбурга, Южная Африка. 13-летний померанский шпиц по кличке Чаки случайно упал в бассейн. Пес не мог вылезти самостоятельно.
К счастью, другой пес, стаффордширский терьер Джесси, заметил, что случилась беда. Он подбежал к бассейну и пытался достать шпица. В течение получаса Джесси не оставлял своего друга, пытался вытащить его зубами, но попытки были тщетными.
Джесси сумел спасти друга / Фото Byron Thanarayen
При этом большой и сильный пес был очень осторожным, он как бы боялся навредить маленькой собаке своими мощными зубами.
В конце концов, Джесси умел извлечь крохотную собачку. Камеры зафиксировали этот момент.
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Хозяева собак сначала не поняли, что происходит. Они подумали, что стаффордширский терьер опустил голову в таз с водой. И только благодаря видео с камер наблюдения они увидели, как их пес помог избежать трагедии.
Посмотрите видео, где собака-герой спасает своего друга
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