Не все герои носят плащи. Эти собаки продемонстрировали, что между четвероногими тоже бывает крепкая дружба. Стаффордширский терьер сумел спасти своего друга, маленькую собачку, из воды.

Камеры наблюдения на частном дворе зафиксировали трогательную картину: маленький песик упал в бассейн, а большая бойцовская собака сумела его спасти. Хозяева очень гордятся своим четвероногим героем.

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Инцидент произошел во дворе у пары, которая живет неподалеку Йоханнесбурга, Южная Африка. 13-летний померанский шпиц по кличке Чаки случайно упал в бассейн. Пес не мог вылезти самостоятельно.

К счастью, другой пес, стаффордширский терьер Джесси, заметил, что случилась беда. Он подбежал к бассейну и пытался достать шпица. В течение получаса Джесси не оставлял своего друга, пытался вытащить его зубами, но попытки были тщетными.



Джесси сумел спасти друга / Фото Byron Thanarayen

При этом большой и сильный пес был очень осторожным, он как бы боялся навредить маленькой собаке своими мощными зубами.

В конце концов, Джесси умел извлечь крохотную собачку. Камеры зафиксировали этот момент.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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Хозяева собак сначала не поняли, что происходит. Они подумали, что стаффордширский терьер опустил голову в таз с водой. И только благодаря видео с камер наблюдения они увидели, как их пес помог избежать трагедии.