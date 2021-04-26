У місті Бірмінгем у Великій Британії песик на ім'я Хел, сам того не розуміючи, врятував немовля. На прогулянці хаскі зацікавився згортком у кущах і потягнув туди свого хазяїна.

Хаскі на ім'я Хел ввечері 25 квітня та його власник Террі Валш вийшли на традиційну прогулянку у районі Кінгс-Нортон у Бірмінгемі. Та зі звичного вигулу цей вечір перетворився на один з тих, які вони запам'ятають назавжди.

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Як хаскі врятував дитину

64-річний пенсіонер Террі відпустив собаку побігати, а сам відійшов посидіти. Раптом він почув дитячий крик і побачив Хела у кущах. Він одразу підбіг до свого улюбленця і побачив: той ніжно торкався згортку із немовлям. Дитя у відповідь почало плакати.

Террі, не втрачаючи ні хвилини, одразу викликав поліцію. Виявилося, що дитинка – знайда. Хтось залишив її там напризволяще. Вона народилася у той же день, коли і була покинута. Камери спостереження зафіксували жінку, яка залишила цей згорток під кущем за декілька годин до того, як його знайшли.



Парк, де знайшли дитину / Фото із The Sun

Те, що його знайшов Хел і не просто оминув, а привернув до нього увагу – надзвичайна вдача. Якби у парку на немовля натрапили лисиці, щурі чи агресивні бійцівські собаки – воно могло померти.

Окрім того, його знайшли ввечері, якби легко вдягнута і загорнута у тонку ковдру дитинка, пробула там ніч – могла б змерзнути.



Якби не Хел, не знати, як би склалася доля дитинки / Фото із The Sun

Наразі мати, яка залишила дитину, у розшуку. Немовля почувається добре і зараз перебуває у лікарні.

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