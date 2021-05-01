День захисту носорога відзначають у всьому світі 1 травня. Від кого чи від чого потрібно захищати цих величезних тварин, що можуть важити до 4 тонн?

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Носорогові Родина тварин з роду непарнокопитних. Ця родина налічує 5 видів, які мешкають в Африці та Азії. Носороги – одні з найбільших тварин на Землі.

Головними ворогами носорогів є люди. Ріг, що росте на морді тварини, став причиною масового браконьєрського винищення популяції носорогів. У багатьох народів є вірування про чудодійні властивості рогів носорога – через це на тварин полювали й продовжують полювати браконьєри.



Носороги не мають ворогів у дикій природі / Фото Unsplash

Відомі випадки, коли браконьєри вбивали носорогів навіть… у зоопарку. Так сталося у 2017 році в зоопарку міста Туар, неподалік Парижу, Франція. Браконьєри вбили самця білого носорога та відпиляли ріг тварини.

Сьогодні, завдяки зусиллям працівників деяких заповідників у Азії та Африці, популяція носорогів почала зростати. Є надія навіть відновити підвид північних білих носорогів, останній самець якого помер у 2018 році.

Як захищають носорогів у різних країнах



У деяких парках для захисту носорогів використовують військову техніку та зброю / Фото Unsplash

Різні країни світу долучаються до практики захисту цих дивовижних тварин. Наприклад, у Південно-Африканській Республіці щороку проводять аукціони з продажу носорогів в приватні сафарі-парки. Там носорогам надають таку ж охорону, як і у заповідниках. Гроші, одержані від продажу, використовують для охорони інших носорогів.

У деяких парках носорогів охороняють за допомогою військових вертольотів та озброєних людей. Поширеною практикою збереження життя носорогам є обрізання рогу – так тварина втрачає цінність в очах браконьєрів.

У 70 – 80 роках XX століття в індійському парку Казиранга для захисту носорогів дозволили стріляти в будь-яку людину зі зброєю, яка не була співробітником парку.

Для чого носорогам ріг та інші цікаві факти



Носорогів масово винищували через віру в чудодійну силу їхнього рогу / Фото Unsplash

Основне призначення рогу – розсувати кущі та чагарники, щоб полегшити носорогу пошук їжі.

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Цікаві факти про носорогів

Носоріг може бігати зі швидкістю 45 кілометрів на годину.

Ріг носорога дуже міцний, він складається із кератину (з цієї речовини також складаються нігті й волосся).

Носоріг з'їдає понад 70 кілограмів рослинної їжі на добу.

У 1948 році, щоб розчистити території Кенії для сільського господарства, там наймали мисливців з ліцензією на відстріл носорогів. 1 мисливець вбивав 500 носорогів за день.

Носороги можуть одержати сонячні опіки. Щоб запобігти цьому, вони валяються в болоті.

Найдовший з відомих рогів носорога мав довжину 158 сантиметрів.

Як зникли північні білі носороги

Існує 2 підвиди білих носорогів: південний та північний. Північні білі носороги більші розміром за південних. Саме північний вид сьогодні майже зник.

До цього призвело браконьєрство та міжусобні війни на Африканському континенті.

Останній самець північного білого носорога помер в Кенії ще у 2018 році. Зараз у світі залишилося тільки 2 самки.

Самця звали Судан і він жив під цілодобовою охороною разом із обома самками.

Дізнайтеся більше про останнього самця північного білого носорога

Судан прожив 45 років і був останньою надією зоологів на відновлення виду. Носоріг вже не міг сам запліднити самок, однак зоологи сподівалися на успіх штучного запліднення. Втім, назбирати потрібну суму коштів для цієї програми вони так і не встигли.

Зараз науковці з США та Великобританії намагаються зберегти гени північних білих носорогів за допомогою клітин шкіри, а також ембріонів південного білого носорога. Потомство, яке народиться, буде мати гени двох підвидів.

Вже відомо про перші успіхи програми. У 2019 році самка південного білого носорога у зоопарку Сан-Дієго народила малюка. Це перше дитинча цього виду, яке з'явилося на світ шляхом штучного запліднення. Це дає надію і на відновлення зниклого північного підвиду.

Вчені сподіваються, що самка зможе стати сурогатною матір'ю для потомства північного білого носорога.

Малюк південного білого носорога у зоопарку Сан-Дієго

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Як охороняють африканських носорогів