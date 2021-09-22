Носороги є найбільшими наземними тваринами після слонів. Ці могутні гіганти не мають ворогів у дикій природі. Єдиний і страшний ворог носорогів – людина.

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У світі існує 5 видів носорогів. 3 з них мешкають в Азії й 2 – в Африці. Усі види носорогів перебувають під загрозою зникнення й занесені до червоної книги.

Ріг носорога



Ріг носорога наділяли чудодійною силою / Фото Unsplash

Ріг не є кісткою, як може здаватися. Ця тканина скоріше нагадує за текстурою людські нігті або зуби. Це своєрідна ущільнена маса, що росте протягом усього життя тварини.

У багатьох народів існували вірування про те, що ріг носорога має чудодійну силу та здатний зцілювати від хвороб. Саме тому носорогів масово винищували у різні історичні періоди. І до сьогодні через браконьєрів у дикій природі щомісяця гине близько 100 тварин.

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Чому вимирають носороги

Війни на африканському континенті, що нищать популяцію носорогів.

Розорювання земель, на яких мешкає популяція носорогів.

Браконьєрство.



Носороги гинуть через діяльність людини / Фото Unsplash

У багатьох національних парках носорогів охороняють озброєні люди та військова техніка. Також практикують спилювання рогу живим тваринам, щоб вберегти їх від браконьєрів. Однак ріг досі є цінною здобиччю для браконьєрів. Настільки цінною, що деяких тварин вбивають навіть у зоопарках.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Носоріг Вінс із Франції

Цього величного звіра браконьєри вбили просто у зоопарку Туарі. Зробили це заради наживи: у своєї жертви злодії вкрали ріг.

Злодії прокралися до зоопарку уночі. У Вінса вистрелили 3 рази. Доглядачі знайшли 4-річного звіра вранці вбитого, з відрізаним рогом.



Носоріг Вінс / Фото Goby59

За трофей вагою близько кілограма злочинці можуть отримати до 60 тисяч доларів на чорному ринку.

На щастя, інші носороги в зоопарку: 37-річна Ґрейсі й п'ятирічний Бруно, уникли розправи.

Носоріг Судан

Останній самець північного білого носорога у світі. 45-річний самець на прізвисько Судан помер у віці 45 років, позбавивши вчених надії на відновлення виду.



Носоріг Судан / Фото з Вікіпедії

Старий носоріг вже не міг сам запліднити самок, однак науковці сподівалися на успіх штучного запліднення.

Однак вчені просто не встигли назбирати потрібну суму коштів для цієї програми.

Передостаннім самцем північного білого носорога був Ангаліфу. Він жив у зоопарку Сан-Дієго із самицею Нолою. Однак всі надії на потомство від цих носорогів також були марними. Ймовірно, тому, що Ангаліфу був надто старим. Передостанній північний білий носоріг помер у 2014 році.

Історія носорога Судана: дивіться відео

Малюк із зоопарку Сан-Дієго

Окрім північного білого носорога, існує також південний білий носоріг. Цей різновид також перебуває на межі зникнення.



Малюк із зоопарку Сан-Дієго / Фото з інстаграму sandiegozoo

Однак у 2019 році в зоопарку Сан-Дієго самка Вікторія народила малюка. Це було перше дитинча цього виду, яке народилося шляхом штучного запліднення.

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Новонароджений та його мама / Фото з інстаграму sandiegozoo

Ця новина дає надію на відновлення популяції не тільки південного, а й північного білого носорога.