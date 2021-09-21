Розалін Реймонд зазначила, що у лисицях їй подобається їх абсолютний спокій, коли вони без болю, страху, холоду, голоду чи будь-якого іншого дискомфорту. За її словами, лисиці володіють цим комфортним станом, як ніхто інший.
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"Коли йдеться про те, аби спіймати кадр зі спокійною лисицею, відбувається розбіжність: чим сильніше намагаєтесь, тим більше відходите від своєї мети. Якщо ви надто цього прагнете, тварина відчує й буде залишатися настороженою", – зазначила Раймонд.
Фотографиня зазначила, що навчилася робити так, як роблять лисиці: бути там й насолоджуватися запахом свіжого повітря, відчувати сонце на своїй шкірі.
"Лисиці можуть бути повністю "тут і зараз", ніби вони самі винайшли усвідомленість. Нема потреби в заняттях йогою або курсах медитації, оскільки відпочинок – це їх друга природа", – додала Розалін Реймонд.
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Дивіться фото лисиць від Розалін Реймонд: