Розалін Реймонд зазначила, що у лисицях їй подобається їх абсолютний спокій, коли вони без болю, страху, холоду, голоду чи будь-якого іншого дискомфорту. За її словами, лисиці володіють цим комфортним станом, як ніхто інший.

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"Коли йдеться про те, аби спіймати кадр зі спокійною лисицею, відбувається розбіжність: чим сильніше намагаєтесь, тим більше відходите від своєї мети. Якщо ви надто цього прагнете, тварина відчує й буде залишатися настороженою", – зазначила Раймонд.

Фотографиня зазначила, що навчилася робити так, як роблять лисиці: бути там й насолоджуватися запахом свіжого повітря, відчувати сонце на своїй шкірі.

"Лисиці можуть бути повністю "тут і зараз", ніби вони самі винайшли усвідомленість. Нема потреби в заняттях йогою або курсах медитації, оскільки відпочинок – це їх друга природа", – додала Розалін Реймонд.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дивіться фото лисиць від Розалін Реймонд: