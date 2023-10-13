Алігатор прийшов у гості до жінки

Так, одного разу до жінки в гості завітав величезний алігатор. Господиня будинку була не в захваті від візиту, оскільки він був дуже раннім.

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Рано-вранці, близько 4:30, жінку повідомили про активність біля її дверей. Переполох викликав пильний пес, який відчув "зловмисника". На диво, небажаним гостем виявився алігатор.

Жінка виявила надзвичайну розсудливість, коли "відмовила" рептилії увійти, переконавшись, що вона пішла ні з чим. Ймовірно, алігатор був засмучений, адже ніхто не збирався його впускати всередину.

Люсія, що зазвичай бачить біля свого будинку опосумів та броненосців, але аж ніяк не великих рептилій. Примітно, що Люсія висловила свою прихильність до алігаторів, однак, підкреслила: "головне, щоб гості залишалися ззовні".