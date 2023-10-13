Алігатор прийшов у гості до жінки
Так, одного разу до жінки в гості завітав величезний алігатор. Господиня будинку була не в захваті від візиту, оскільки він був дуже раннім.
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Рано-вранці, близько 4:30, жінку повідомили про активність біля її дверей. Переполох викликав пильний пес, який відчув "зловмисника". На диво, небажаним гостем виявився алігатор.
Жінка виявила надзвичайну розсудливість, коли "відмовила" рептилії увійти, переконавшись, що вона пішла ні з чим. Ймовірно, алігатор був засмучений, адже ніхто не збирався його впускати всередину.
Люсія, що зазвичай бачить біля свого будинку опосумів та броненосців, але аж ніяк не великих рептилій. Примітно, що Люсія висловила свою прихильність до алігаторів, однак, підкреслила: "головне, щоб гості залишалися ззовні".
Як алігатор просився у гості: дивіться відео
Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні
Раніше у Флориді камера спостереження зафіксувала дивовижний інцидент. Було помічено велетенського алігатора, який зухвало намагався залізти у будинок по зовнішній стіні.
Відомий синоптик Метт Девітт часто завалений тривожними зображеннями небезпечних рептилій, які надсилають йому стурбовані глядачі. Цього разу він продемонстрував захопливе відео, яке зафіксувало сміливу спробу однієї з таких рептилій отримати доступ до житлового будинку, використовуючи нетрадиційний для нього метод.
Алігатор проник вночі до будинку через собачі двері
Дон і Ян Шульц, які нещодавно переїхали до Луїзіани, були шоковані, виявивши у своєму новому домі п'ятифутового алігатора. Рептилія пробралася через двері для собак. Подружжя розбудив їхній собака, який почав гарчати на погрозливого зловмисника.
Ймовірно, через останні декілька спекотних тижнів, алігатор відчув прохолодне повітря, що просочується з-за дверей собаки, і пішов в будинок. На щастя, закінчилося все добре, адже алігатора спіймали.
В Австралії вертоліт став причиною оргії крокодилів
У австралійському Квінсленді стався дивний випадок. Гелікоптер "Чинук", що пролітав над крокодилячою фермою, несподівано викликав масовий сплеск сексуальної активності серед рептилій.
Експерти стверджують, що істоти, ймовірно, сприйняли шум і вібрацію як сигнал до термінового розмноження. Вони припустили, що звукові хвилі, створювані обертовими лопатями, може викликати чітку реакцію в особин чоловічої статі – ревіти й відчайдушно шукати партнерку.