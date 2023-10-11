Експерти стверджують, що істоти, ймовірно, сприйняли шум і вібрацію як сигнал до термінового розмноження. Вони припустили, що звукові хвилі, створювані обертовими лопатями, може викликати чітку реакцію в особин чоловічої статі – ревіти й відчайдушно шукати партнерку.

Дивіться також Айсберг врізався в населений пінгвінами острів в Антарктиді: що з птахами Вертоліт став причиною божевільного спарювання крокодилів Джон Левер, власник крокодилячої ферми, повідомив, що на його території є популяція з понад 3 000 крокодилів. Втім, у такій поведінці вони раніше помічені не були. Пілоти "Чинука" часто використовують ферму як орієнтир для зміни курсу в середині польоту. Однак цього разу пілот, ймовірно, опустився особливо низько, щоб люди на борту могли зробити кілька дивовижних знімків, — наслідки виявилися несподіваними,

– заявив він. Після того, як гелікоптер пролетів надто низько над фермою, там розгорнулося приголомшливе видовище. Істоти чоловічої статі піднялися на диби, заревіли та завили в небо. Коли гелікоптери зникли з поля зору, серед тварин почалося шалене спаровування. Левер стверджує, що існує ефект, створений звуковими хвилями, який викликає збудження в крокодилів, що зрештою змушує їх несамовито шукати своїх партнерок. До чого тут вертоліт насправді? За словами герпетолога Марка О'Ші з Університету Вулвергемптона у Великій Британії, особливу поведінку крокодилів можна пояснити багатьма факторами: гіперактивна сексуальна поведінка самців крокодилів може бути пов'язана зі схожістю гелікоптерів на різні попереджувальні знаки, що вказують на наближення грози.

проливні дощі діють як афродизіак на багато видів крокодилів, а морські крокодили, імовірно, обирають час для спарювання, щоб нові дитинчата не тонули в паводковій воді після сильних дощів і штормів. Тому вони спаровуються під час грози, тоді потомство з більшою ймовірністю вилупиться в більш помірних умовах.

О'Ші каже, що зазвичай спарювання є сезонним явищем, оскільки крокодили докладають зусиль, щоб збігтися з оптимальним часом для відкладання яєць у визначеній норі чи гнізді. Отже, теплі та вологі кліматичні умови відіграють значну роль у сприянні шлюбній поведінці. Примітно, що жовтень стає піком крокодилячих романів у північних регіонах Австралії, де і розташована ферма Левера.

Однак учені вважають, що гвинти вертольотів, які летять низько, можуть сприйматися крокодилами як сигнали, що віщують наближення шторму. У цих тварин є мультисенсорні органи, які вони використовують для виявлення змін, наприклад, рухів у воді, коливань атмосферного тиску і звуків на надзвичайно низьких частотах.

Вертоліт "Чинук" летів низько, щоб люди на борту могли сфотографувати крокодилів / Фото Shutterstock​

О'Ші заявив, що наявність важкого гелікоптера над головою істотно вплинула на поведінку крокодилів – н изхідний потік повітря, створюваний гелікоптером, викликав зміну тиску, яка була виявлена органами чуття крокодилів. Цей несподіваний стимул змусив крокодилів проявити підвищений інтерес до пошуку партнерів.

Крім того, О'Ші додав, що унікальну поведінку крокодилів можна пояснити тим фактом, що вертоліт, відомий як "Чинук", випромінює інфразвукові хвилі на надзвичайно низькій частоті. Ці вібрації невловні для людського вуха, але можуть бути виявлені органами чуття на шкірі крокодилів. По суті, гелікоптер ненавмисно відтворив звук, пов'язаний із початком грози, викликавши оргію серед тварин.

При цьому дослідник визнає, що присутність гелікоптера не є єдиним визначальним фактором, який впливає на поведінку тварин. Цілком ймовірно, що істоти вже відчули коливання температури, які вказують на початок їхнього звичного шлюбного сезону, а гелікоптер "Чинук" лише посилив цей момент.

Цікаво: вперше в історії вченим вдалося виявити докази того, що самки крокодилів здатні відкладати яйця без попереднього спарювання. Це цікава репродуктивна стратегія, яка йде ще з періоду динозаврів.