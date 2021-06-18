Підопічного назвали БіДжей та почали шукати йому новий дім. Величезного кота ніхто не хотів брати.
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БіДжей – звичайний дворовий кіт. У його рисах є щось від мейн-куна, але виглядає він як простий сірий котик таббі.
Щоб знайти коту новий дім, працівники притулку вирішили задіяти силу соціальних мереж. Вони зробили пост про БіДжея й несподівано потрапили "в яблучко": публікація стала вірусною.
Про гігантського кота дізналася вся країна. Чимало людей почали дзвонити до притулку й просити віддати гіганта їм. Такий ажіотаж навіть вивів з ладу сайт притулку.
Зрештою, БіДжея віддали в найкращу родину. Він живе в домі ще з кількома котиками.
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А ще велетень став зіркою інстаграму. На нього підписані 26 тисяч читачів. БіДжей та його товариші регулярно радують підписників новими фото.
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