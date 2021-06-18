Подопечного назвали БиДжей и начали искать ему новый дом. Огромного кота никто не хотел брать.

Читайте Корм Cat Chow® – природный выбор вашего кота

БиДжей – обычный дворовый кот. В его чертах есть что-то от мейн-куна, но выглядит он как простой серый котик табби .

Чтобы найти коту новый дом, работники приюта решили задействовать силу социальных сетей. Они сделали пост о БиДжее, и неожиданно попали "в яблочко": публикация стала вирусной.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

О гигантском коте узнала вся страна. Многие начали звонить в приют и просить отдать гиганта им. Такой ажиотаж даже вывел из строя сайт приюта.

В конце концов, БиДжея отдали в лучшую семью. Он живет в доме еще с несколькими котиками.

Трогательно Собака спасла крошечного олененка из воды и стала героем сети: как это было

А еще великан стал звездой инстаграма. На него подписаны 26 тысяч читателей. БиДжей и его товарищи регулярно радуют подписчиков новыми фото.