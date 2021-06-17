Харлі – пес популярної породи голдендудл – суміш голден-ретривера й пуделя. Зазвичай такі собаки полюбляють воду й обожнюють купатися.
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Одного вечора власник собаки, Ральф Дорн, ніяк не міг знайти свого улюбленця. Він вирішив перевірити, чи не плаває пес в озері за будинком. Раптом чоловік побачив дивовижну картину.
Пес допоміг оленяті дістатися берега / Фото Ralph Dorn
Пес плавав приблизно в 60 метрах від берега. А разом із ним була ще якась тваринка. З'ясувалося, що це – маленьке оленятко.
Не знаю, як оленя потрапило туди, але Харлі, очевидно, не розбирався, а просто кинувся в бій, – ділиться враженнями власник.
Щойно оленя дістали з води, як на галявину вийшла його мама. Власник побачив її й забрав свого песика, щоб не лякати диких тварин. Самка зачекала, поки чоловік та Харлі підуть й тоді повела своє дитинча до лісу.
Відео, на якому Харлі рятує оленятко, стало вірусним у фейсбуці. Воно назбирало 1,8 мільйона переглядів та майже 2 тисячі поширень.
Але на цьому історія не завершилася. Наступного ранку Дорн та його дружина пили каву й почули дивний звук. Харлі почав бігати від вікна до вікна.
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Чоловік відкрив двері й почув, як мекає оленятко. Маленька тварина та її мама підійшли до собаки. Малюк доторкнувся носиком до носа пса й вони спокійно пішли до лісу.
Наступного дня дикі тварини прийшли знову / Фото Ralph Dorn
Як Харлі рятував оленятко