Кошенята народилися з інфекцією верхніх дихальних шляхів. Поки брати й сестри найменшої кішечки одужували, їй ставало все гірше. Хвороба стрімко розвивалася.

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Кошеня було найменшим з усіх і ніяк не могло одужати / Фото instagram / @Wrennrescues

На щастя, хворій тваринці посміхнулася доля. Її забрала жінка на ім'я Ешлі Келлі. Вона назвала кішку Матильдою й вирішила докласти усіх зусиль, аби малеча одужала.

Такою Матильда була на початку лікування

Щоб Матильда не сумувала, їй дали невеличку іграшку – фіолетову овечку з іменем Ламбі Бінс. Кошеня увесь час стискало подарунок своїми лапками.

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Порятунок кішечки тривав кілька місяців. Вдома Ешлі мала все необхідне для інтенсивної терапії: інкубатор, кисневий концентратор, рідину для ін'єкцій тощо. Маляті пощастило, що Ешлі забрала його до себе.

Кошеня рятували майже 10 тижнів

Матильді дуже довго не ставало краще. Ветеринари навіть пропонували приспати тваринку. До інфекції додалися важка пневмонія та виразки на рогівці очей.

Лікування почали, коли Матильді було 9 днів. І тільки в 11 тижнів кішка почала одужувати. Майже увесь час тваринка перебувала в інкубаторі. Разом з нею був плюшевий друг Ламбі Бінс.

Хоча ветеринари казали, що вона не зможе бачити через виразки, усе минуло й зір кошеняти збережено.

Зараз Матильда майже одужала

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Тепер Матильда бігає, грається зі своїми прийомними братами й сестрами та радіє життю. І ніколи не випускає з поля зору Ламбі Бінса, свою улюблену іграшку.