16-річний кіт на прізвисько Френкі зник у графстві Чешир. Це сталося ще 19 травня.

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Тварину шукали кілька днів, однак марно. А потім Рейчел Фіцсімонс знайшла схожу мертву кішку неподалік будинку, на дорозі.

Родина кремувала бідолашну тваринку. А за кілька днів Френкі повернувся додому. Кіт був голодний, втомлений і хворий, але живий.



7-річний Ремі називає повернення кота дивом / Фото BBC

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Напевно, ми кремували чужого кота, – розповідає пані Фіцсімонс.

Родина вважає повернення свого котика справжнім дивом.