Українські полярники показали закоханих пінгвінів
Полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували милі фотографії пар пінгвінів, колонія яких проживає поряд зі станцією. Пропонуємо і вам помилуватися цими кадрами!
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Кохання неодмінно переможе. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними. Щоб цього дня ви усміхнулися, ми попросили наших біологів з 27-ї УАЕ зібрати невеличку колекцію фото закоханих пінгвінів,
– йдеться у повідомленні.
Ці чудові моменти зловили в свої об'єктиви Сергій Глотов та Марта Дзиндра.
У центрі додали: "Віримо, що любов і добро неодмінно здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше – з миром і Перемогою".
До Дня Валентина полярники поділилися фото закоханих пінгвінів / Фото Національний антарктичний науковий центр
Пінгвіни і кохання: цікаві факти
Зауважимо, пінгвінам дуже важко жити на самоті, вони завжди в зграї. Партнери знаходять один одного серед своїх побратимів по голосу і невловних індивідуальних ознаках.
Коли самець пінгвіна хоче знайти собі пару, то він відшукує найгладший камінчик і дарує обраниці. Якщо їй сподобається, вона покладе подарунок в гніздо. Після цього птахи вже вдвох збирають запас камінчиків, щоб підготуватися до висаджування яєць.
Коли пінгвіни знаходять своє кохання, вони можуть танцювати й співати для обраниці. Деякі пінгвіни настільки гармонійні, що виконують унікальні один для одного.
Інші новини зі станції Вернадського:
- Раніше полярники поділились надзвичайно милими фото субантарктичних пінгвіненят, які гніздяться поблизу дослідницької станції "Академік Вернадський". Пташенята народилися на початку грудня 2022 року.
- На антарктичній станції "Академік Вернадський" поряд з пінгвінами живуть синьоокі антарктичні баклани. Українські полярники показали, як ростуть пташенята.
- Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів. На острові Галіндез на світ з'явилося уже близько 1 300 пінгвіненят, а дорослих птахів – близько 3 000.
- Крім того, цьогоріч українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в облозі величезної кількості пінгвінів. Полярники жартують, що "це експансія", але фахівці пояснюють справжню причину такого "пінгвін-буму".