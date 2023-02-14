Українські полярники показали закоханих пінгвінів

Полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували милі фотографії пар пінгвінів, колонія яких проживає поряд зі станцією. Пропонуємо і вам помилуватися цими кадрами!

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Кохання неодмінно переможе. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними. Щоб цього дня ви усміхнулися, ми попросили наших біологів з 27-ї УАЕ зібрати невеличку колекцію фото закоханих пінгвінів,
– йдеться у повідомленні.

Ці чудові моменти зловили в свої об'єктиви Сергій Глотов та Марта Дзиндра.

У центрі додали: "Віримо, що любов і добро неодмінно здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше – з миром і Перемогою".

До Дня Валентина полярники поділилися фото закоханих пінгвінів / Фото Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни і кохання: цікаві факти

Зауважимо, пінгвінам дуже важко жити на самоті, вони завжди в зграї. Партнери знаходять один одного серед своїх побратимів по голосу і невловних індивідуальних ознаках.

Коли самець пінгвіна хоче знайти собі пару, то він відшукує найгладший камінчик і дарує обраниці. Якщо їй сподобається, вона покладе подарунок в гніздо. Після цього птахи вже вдвох збирають запас камінчиків, щоб підготуватися до висаджування яєць.

Коли пінгвіни знаходять своє кохання, вони можуть танцювати й співати для обраниці. Деякі пінгвіни настільки гармонійні, що виконують унікальні один для одного.

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