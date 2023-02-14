Українські полярники показали закоханих пінгвінів

Полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували милі фотографії пар пінгвінів, колонія яких проживає поряд зі станцією. Пропонуємо і вам помилуватися цими кадрами!

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Кохання неодмінно переможе. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними. Щоб цього дня ви усміхнулися, ми попросили наших біологів з 27-ї УАЕ зібрати невеличку колекцію фото закоханих пінгвінів,

– йдеться у повідомленні.

Ці чудові моменти зловили в свої об'єктиви Сергій Глотов та Марта Дзиндра.