Супергерої без костюмів: 7 випадків, коли тварини рятували життя у 2021 році

Домашні улюбленці дарують радість та приємні емоції. Та іноді саме тварини рятують життя. Дізнайтеся про справжніх героїв, історії яких підкорили нашу редакцію у 2021 році.

Сміливі звірі стали ледь не супергероями без костюмів та допомогли людям у скрутних ситуаціях. Іноді улюбленцям навіть доводилося ризикувати власним життям, що лише доводить: собаки й коти люблять своїх господарів понад усе.

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Собака врятував господаря у горах



Рятувальна операція / Фото з фейсбуку CNAS Fruili Venezia Guilia

Італієць з міста Трієст підкорював Альпи, аж раптом чоловік зірвався зі скелі. Бідолашний пролежав у горах 7 днів – тільки через тиждень його з вертольота побачили рятувальники.

Чоловік стверджує, що його врятував улюбленець на прізвисько Еш. Собака не відходив від свого господаря, зігрівав його та охороняв.

Як рятували чоловіка в горах: дивіться відео

Коти врятували новонароджену дівчинку



Поліцейські з врятованим немовлям / Фото Mumbai Police​

Надзвичайна подія сталася в Індії. У місті Мумбаї батьки покинули 5-денну дитину помирати у стічній канаві. Але доля малечі склалася щасливо – усе завдяки вуличним котам.

Перехожі помітили групу котиків, які поводилися незвично. Чотирилапі голосно нявкали, шипіли та качалися біля брудної ями. Небайдужі люди підійшли до пухнастиків, щоб допомогти, та побачили крихітну дитину.

На щастя, дівчинку вдалося врятувати. На місце викликали поліцію, яка й забрала немовля до лікарні. Зараз дитина одужує та набирається сил.

Впала з висоти 20 метрів: кіт допоміг знайти стару жінку



Котик Піран врятував свою власницю / Фото Bodmin Police

83-річна жінка із Бодміна, що у Великій Британії, раптово зникла. Її з усіх сил шукали поліція та сусіди. Аж раптом волонтери помітили на незвичну поведінку чорного котика. Пухнастик нявчав з усіх сил та намагався привабити увагу людей. Кіт вказував рятувальникам кукурудзяне поле.

З'ясувалося, що старенька впала у яр, глибиною 20 метрів. У неї не було сил покликати на допомогу. Якби не котик жінки, її б ще довго шукали.

Пенсіонерку підняли за допомогою нош та відправили до лікарні. Власниця та сусіди вдячні коту Пірану, який всюди ходить за своєю господинею та зумів врятувати їй життя.

Кіт врятував господаря від отруйної змії



Рікі Оуенс​ та його кіт Гордон / Фото Ricky Owens

Австралієць Рікі Оуенс повернувся з магазину. Чоловік приніс додому пакет із продуктами, поставив його біля холодильника та вийшов на вулицю. Двері будинку він залишив відчиненими.

Коли Оуенс повернувся, побачив власного кота Гордона, який шипів та кружляв довкола крісла. Чоловік зауважив дивну поведінку домашнього улюбленця, але не надав цьому значення. Коли наступного разу Рікі прийшов, то кіт шипів на пакет із продуктами. Чоловік підняв сумки, а звідти випала метрова тигрова змія.

Цей плазун є одним із найотруйніших та найнебезпечніших в Австралії. Змія залізла під холодильник, тому Рікі довелося ризикнути й витягнути її за хвіст.

Чоловік перекинув плазуна через паркан – і висловив вдячність своєму котику за те, що той вчасно помітив небезпеку в домі.

Собака врятував оленятко

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.щоб задовольнити усі потреби тварин.



Пес дістав оленятко з води / Фото Ralph Dorn

Ця зворушлива історія трапилася у штаті Вірджинія, США. Пес породи голдендудл на прізвисько Харлі втік від свого власника і побіг на озеро. Коли чоловік прийшов забрати собаку, помітив, що той дістає з води маленьке оленятко.

Щойно малюк опинився на суші, як за ним із чагарників вийшла мама. Тварини побігли до лісу.



Наступного дня тварини прийшли подякувати / Фото Ralph Dorn

А вранці олені прийшли знову. Власник випустив Харлі, і той побіг до своїх "друзів". Милі фото цієї зустрічі підкорили мережу. Господарі ж впевнені, що дикі звірі прийшли "подякувати" за порятунок.

Сміливий кіт із Карпат ловить отруйних змій



Кіт Маркіз та його власниця / Фото Ярослава Галаса

Кіт Маркіз із села Чорна Тиса навчився ловити гадюк. Ці отруйні плазуни потрапляють у дім через тріщину в стінах.

Розумний котик вистежує змій та зненацька нападає на них. За день Маркіз може упіймати 2 – 3 змії.

Власники вдячні коту, адже гадюки становлять неабияку небезпеку для людей. Одного разу така змія навіть вкусила їхню стареньку 82-річну бабусю. На щастя, у лікарні була протиотрута, і жінку вдалося врятувати.

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Український собака став психологом і допомагає людям



Банана та її власниця / Фото ДСНС

Банана – іспанський водяний собака. Ця розумна тварина отримала диплом психотерапевта, склавши непрості іспити.

Разом зі свою власницею тварина працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. В будь-який момент рятувальники можуть поспілкуватися із собакою, щоб зняти стрес.



Собака отримав сертифікат / Фото ДСНС

Також тварин використовують у роботі з дітьми. Метод лікування за допомогою собак називається каністерапія.

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