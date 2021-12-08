Поліція Мумбаї повідомила, що новонароджену дівчинку змогли врятувати завдяки вуличним котам.
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Група чотирилапих активно та незвично поводилася на узбіччі дороги. Частина з них шипіла, інша голосно муркотіла або нявкала. Усе це змогло привернути увагу небайдужих.
Поруч з котами у стічній канаві люди побачили малюка. Виявилося, що дівчинка народилася кілька днів тому. Малюка загорнули в брудну сорочку та частково занурили у стічні води.
Знайдена дівчинка / Фото Mumbai Police
Поліцейські переодягнули дитину в чисте, нагодували та відвезли до лікарні. Дівчинка була зневоднена, але швидко одужувала.
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Чому покинули дитину – наразі невідомо. На думку слідчих, мати могла відмовитися від малюка через традицію позбавлятися дівчаток. Адже народження сина шанується більше.