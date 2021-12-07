Саманта Сміт зазначила, що в неї дуже сильний звʼязок з кішкою Луною. Чотирилапа дуже любляча та комунікабельна.

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Луна намагалася піклуватися про господиню під час усієї її вагітності. Коли ж час пологів став все ближчим, кішка вирішила почати готувати будинок до появи дитини. Для цього вона вночі складала різні предмети одягу в невелику купку, створюючи щось на схоже на затишне місце для мами й дитини.

Дивіться відео: підготовки Луни до появи вдома малюка

Чим ближче була дата пологів, тим частіше Луна створювала "гнізда". Щоночі я вставала, обіймала її, цілувала і говорила, що я дуже ціную старання,

– пригадала Саманта.

Крім того, жінка зазначила, що Луна завжди починала підготовку о 3:30 ранку, а Саманта народила о 3:18. Господиня вважає, що улюблениця відчувала, коли це станеться.

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Проте зустріч з немовлям була не така тепла, як очікувала господиня. Луна все ще звикає до нового члена родини та поводиться з обережністю.

Дивіться відео: як Луна звикає до малюка

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