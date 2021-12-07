Саманта Смит отметила, что у нее очень сильная связь с кошкой Луной. Четырехлапая очень любящая и коммуникабельная.

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Луна пыталась заботиться о хозяйке во время ее беременности. Когда же время родов стало ближе, кошка решила начать готовить дом к появлению ребенка. Для этого она ночью складывала разные предметы одежды в небольшую кучку, создавая что-то похожее на уютное место для мамы и ребенка.

Смотрите видео: подготовки Луны к появлению дома малыша

Чем ближе была дата родов, тем чаще Луна создавала "гнезда". Каждую ночь я вставала, обнимала ее, целовала и говорила, что я очень ценю старания,

– вспомнила Саманта.

Кроме того, женщина отметила, что Луна всегда начинала подготовку в 3:30 утра, а Саманта родила в 3:18. Хозяйка считает, что любимица чувствовала, когда это произойдет.

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Однако встреча с младенцем была не так тепла, как ожидала хозяйка. Луна все еще привыкает к новому члену семьи и обращается с осторожностью.

Смотрите видео: как Луна привыкает к малышу

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