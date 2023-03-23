Українські полярники показали кумедні забави тюленят На опублікованих кадрах молоде тюленятко Ведделла з'їжджає сніжним схилом до свого товариша-лежебоки. Момент зафіксували у Національному антарктичному науковому центрі.

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Цікаві розваги зафільмував біолог 27-ї УАЕ Сергій Глотов під час роботи на острові Дарбо, що розташований неподалік станції. На відео – одне тюленятко спустилось до іншого.

Працівники антарктичної станції також нагадали, що самиці тюленя Ведделла припливають в район "Вернадського" навесні, щоб народити дитинча. Вони приводять по одному малюку в сезон. Мати годує тюленятка поживним молоком близько місяця та доглядає за ним. Цікаво, що її молоко має близько 54% жиру.

Коли маля трохи підростає, батьки вчать його полювати на криль, а згодом тюлень починає самостійне життя. Оскільки у ведделлів пошук їжі триває здебільшого вночі, то вдень можна спостерігати їхні вилежування на узбережжях навколишніх островів.

Покатеньки Ведделла: дивіться відео