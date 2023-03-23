Українські полярники показали кумедні забави тюленят
На опублікованих кадрах молоде тюленятко Ведделла з'їжджає сніжним схилом до свого товариша-лежебоки. Момент зафіксували у Національному антарктичному науковому центрі.
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Цікаві розваги зафільмував біолог 27-ї УАЕ Сергій Глотов під час роботи на острові Дарбо, що розташований неподалік станції. На відео – одне тюленятко спустилось до іншого.
Працівники антарктичної станції також нагадали, що самиці тюленя Ведделла припливають в район "Вернадського" навесні, щоб народити дитинча. Вони приводять по одному малюку в сезон. Мати годує тюленятка поживним молоком близько місяця та доглядає за ним. Цікаво, що її молоко має близько 54% жиру.
Коли маля трохи підростає, батьки вчать його полювати на криль, а згодом тюлень починає самостійне життя. Оскільки у ведделлів пошук їжі триває здебільшого вночі, то вдень можна спостерігати їхні вилежування на узбережжях навколишніх островів.
Покатеньки Ведделла: дивіться відео
В Антарктиді мешкають представники 4 родин тюленевих
- Тюлень Ведделла – миролюбний товстунчик, тримається в районі Антарктики весь рік і підтримує лунки в кризі, які вигризає власними зубами;
- Тюлень-крилеїд – наймасовіший вид антарктичних тюленів, любить плавати на крижинах і теж живе в Антарктиці фактично весь рік;
- Морський леопард – один з головних хижаків Антарктики, полює на пінгвінів і не дуже любить появу гостей на своїй території, взимку відпливає до Субантарктики;
- Південний морський слон – найбільший тюлень Антарктики, здебільшого мешкає на Субантарктичних островах, а на станцію навідується рідко.
Є ще один вид, який дуже схожий на тюленів. Це – вухаті південні морські котики. Вони припливають восени до Антарктиди, щоб відпочити на кам'яних схилах. Більшість часу живуть та розмножуються в Субантарктиці.
Науковці розповіли, що у XIX – XX столітті велику частину антарктичних тюленів знищили заради хутра, м'яса та жиру. Деякі види навіть були на межі зникнення. Тому довелось запровадити Конвенцію, яка захистила ластоногих, Мадридський протокол взяв усіх ссавців та птахів Антарктики під охорону.
Інші новини зі станції Вернадського:
- Раніше полярники поділились надзвичайно милими фото субантарктичних пінгвіненят, які гніздяться поблизу дослідницької станції "Академік Вернадський". Пташенята народилися на початку грудня 2022 року.
- На антарктичній станції "Академік Вернадський" поряд з пінгвінами живуть синьоокі антарктичні баклани. Українські полярники показали, як ростуть пташенята.
- Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів. На острові Галіндез на світ з'явилося уже близько 1 300 пінгвіненят, а дорослих птахів – близько 3 000.
- Крім того, цьогоріч українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в облозі величезної кількості пінгвінів. Полярники жартують, що "це експансія", але фахівці пояснюють справжню причину такого "пінгвін-буму".
- В Антарктиді навколо станції "Вернадського" сніг забарвився у рожевий колір. Українські науковці поділилися фотографіями казкового видовища.
- Цього сезону біологи антарктичної станції "Академік Вернадський" почали використовувати дрони для кращого вивчення найбільших тварин планети — китів.