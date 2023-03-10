Почали вивчати велетнів з неба: українські полярники показали неймовірні світлини китів з дрона

Українські вчені продовжують наукові дослідження в Антарктиді із залученням нових дослідницьких методів. Так, цього сезону біологи антарктичної станції "Академік Вернадський" почали використовувати дрони для кращого вивчення найбільших тварин планети — китів.

Українські полярники за допомогою дронів вивчають китів

Дослідники зробили фотографії горбатих китів, косаток, морських леопардів, а також виконали акустичні записи морських ссавців. Їх опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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Як пояснили науковці, виміряти цих гігантів з човна чи з берега досить складно, а от зображення з дрона значно полегшує це завдання. Наприклад, довжина найпоширеніших в районі станції горбанів сягає 13 – 15 метрів, а синіх китів – взагалі 30 метрів.

Для більш точних розрахунків наш дрон оснащений додатковим лазерним альтиметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі,

– каже дослідниця китів, співробітниця відділу біології й екології НАНЦ Оксана Савенко.

За словами науковців, встановивши розмір кита, вчені можуть зробити висновки про його вікову категорію, а це, своєю чергою, дасть змогу краще розуміти стан популяцій китів. Знімок кита з дрона / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман ​ Кит з дрона / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман Ще одне важливе завдання цієї програми – вивчення реакції китів на наближення човнів та їхнє перебування поблизу. Це міжнародний експеримент, за результатами якого буде скориговано правила щодо наукових та рекреаційних спостережень за китами в Антарктиці. Спостерігати за гігантами з човна чи з берега досить складно / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман За допомогою дронів науковці також спостерігають за тим, як дорослі кити навчають малюків харчуватися крилем або в який спосіб взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів. Українські полярники показали неймовірні фото китів з дрону / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман ​ В Центрі нагадали, що комплексне дослідження китів на станції почалося 2018 року. Завдяки величезній роботі вчених з фотоідентифікації цих тварин уже було зібрано інформацію про міграцію горбатих китів у Південній півкулі та контакти між популяціями цих велетнів.

Дослідник запускає дрон / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман ​

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