Як ростуть тримісячні малюки субантарктичних пінгвінів
Як і обіцяли, показуємо вам наших пінгвінчиків у яслах. Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан,
– йдеться у повідомленні.
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Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись – годують малюків, але лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково.
Тримісячні малюки субантарктичних пінгвінів / Фото Сергія Глотова
Полярники кажуть, що у цей час уже можна спостерігати цікаві картини. Коли величенькі птахи, розміром майже з батьків, бігають за ними й просять їсти, а дорослі тікають від них, мовляв: "не буду ж я тебе до пенсії годувати".
Українські полярники замилували мережу фото тримісячних пташенят / Фото Сергія Глотова
Плавати в морі та самостійно добувати криль малеча вчиться після того, як перелиняє, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, коли вони перебувають у яслах.
Як ростуть тримісячні пінгвіни / Фото Сергія Глотова
У Центрі нагадують, що найпоширеніший вид біля станції Вернадського – це субантарктичні пінгвіни. Зараз на острові їх уже близько 4,3 тисячі.
Інші новини зі станції Вернадського:
- Раніше полярники поділились надзвичайно милими фото субантарктичних пінгвіненят, які гніздяться поблизу дослідницької станції "Академік Вернадський". Пташенята народилися на початку грудня 2022 року.
- На антарктичній станції "Академік Вернадський" поряд з пінгвінами живуть синьоокі антарктичні баклани. Українські полярники показали, як ростуть пташенята.
- Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів. На острові Галіндез на світ з'явилося уже близько 1 300 пінгвіненят, а дорослих птахів – близько 3 000.
- Крім того, цьогоріч українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в облозі величезної кількості пінгвінів. Полярники жартують, що "це експансія", але фахівці пояснюють справжню причину такого "пінгвін-буму".
- В Антарктиді навколо станції "Вернадського" сніг забарвився у рожевий колір. Українські науковці поділилися фотографіями казкового видовища.