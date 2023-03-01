Як ростуть тримісячні малюки субантарктичних пінгвінів

Як і обіцяли, показуємо вам наших пінгвінчиків у яслах. Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан,
– йдеться у повідомленні.

Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись – годують малюків, але лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково.

Тримісячні малюки субантарктичних пінгвінів
Тримісячні малюки субантарктичних пінгвінів / Фото Сергія Глотова​

Полярники кажуть, що у цей час уже можна спостерігати цікаві картини. Коли величенькі птахи, розміром майже з батьків, бігають за ними й просять їсти, а дорослі тікають від них, мовляв: "не буду ж я тебе до пенсії годувати".

Українські полярники замилували мережу фото тримісячних пташенят / Фото Сергія ГлотоваУкраїнські полярники замилували мережу фото тримісячних пташенят / Фото Сергія Глотова​

Плавати в морі та самостійно добувати криль малеча вчиться після того, як перелиняє, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, коли вони перебувають у яслах.

Як ростуть тримісячні пінгвіни
Як ростуть тримісячні пінгвіни / Фото Сергія Глотова​

У Центрі нагадують, що найпоширеніший вид біля станції Вернадського – це субантарктичні пінгвіни. Зараз на острові їх уже близько 4,3 тисячі.

Інші новини зі станції Вернадського: