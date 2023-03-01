Як і обіцяли, показуємо вам наших пінгвінчиків у яслах. Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан, – йдеться у повідомленні.

Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись – годують малюків, але лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково.

Полярники кажуть, що у цей час уже можна спостерігати цікаві картини. Коли величенькі птахи, розміром майже з батьків, бігають за ними й просять їсти, а дорослі тікають від них, мовляв: "не буду ж я тебе до пенсії годувати".

Українські полярники замилували мережу фото тримісячних пташенят / Фото Сергія Глотова​

Плавати в морі та самостійно добувати криль малеча вчиться після того, як перелиняє, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, коли вони перебувають у яслах.